Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro भारत में लॉन्च, बेहतरीन है कैमरा; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Find X9 सीरीज भारत में मंगलवार को लॉन्च हो गई। इस लेटेस्ट फ्लैगशिप लाइनअप में दो मॉडल शामिल हैं- Oppo Find X9 और Find X9 Pro। दोनों हैंडसेट MediaTek के फ्लैगशिप Dimensity 9500 चिपसेट से पावर होते हैं। Find X9 सीरीज में Hasselblad के साथ को-डेवलप की गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है। Find X9 और Find X9 Pro Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 पर रन करते हैं।

Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro की कीमत और उपलब्धता Oppo Find X9 की भारत में कीमत 74,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 12GB+256GB RAM और स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। ये 16GB+512GB वर्जन में भी आता है, जिसकी कीमत 84,999 रुपये है। ये दो कलर ऑप्शन्स में सेल के लिए उपलब्ध होगा- स्पेस ब्लैक और टाइटेनियम ग्रे।

वहीं, Oppo Find X9 Pro एक सिंगल 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये है। येसिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल कलर ऑप्शन में आता है। Oppo Find X9 सीरीज को 21 नवंबर से Oppo India Store, Flipkart और Amazon पर खरीदा जा सकता है। कंपनी Find X9 के लिए Oppo Hasselblad Teleconverter Kit को अलग से 29,999 रुपये में भी बेच रही है। Oppo Find X9 के स्पेसिफिकेशन्स डुअल-SIM (nano + nano) Oppo Find X9 ColorOS 16 पर रन करता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इसे 5 OS upgrades और 6 साल के SMR अपडेट्स मिलने का वादा किया गया है। हैंडसेट में 6.59-इंच (1,256 × 2,760 pixels) AMOLED स्क्रीन दी गई है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 460ppi पिक्सल डेंसिटी और 3,600 nits तक की पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए, Oppo Find X9 में Hasselblad ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल (f/1.6) Sony LYT-808 वाइड कैमरा, 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सल (f/2.6) Sony LYT-600 टेलीफोटो कैमरा कैमरा शामिल है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 32-मेगापिक्सल Sony IMX615 कैमरा मौजूद है। कैमरा सिस्टम Oppo के नए Lumo Imaging Engine से पावर होता है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी यूज करता है।

Oppo Find X9 को पावर देता है 3nm MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट, जिसे up to 16GB LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 32,052.5 sq mm एरिया वाली VC कूलिंग सिस्टम है। इसमें हैप्टिक्स के लिए एक X-axis लीनियर मोटर भी मौजूद है।

Oppo Find X9 के कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, AI LinkBoost विद Oppo RF chip, USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS, QZSS और Galileo शामिल हैं। इसमें 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और क्वाड-माइक्रोफोनसेटअप मिलता है। इसका डायमेंशन 156.98 × 73.93 × 7.99mm है और वजन 203g है। ड्यूरेबिलिटी के लिए इसमें IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग्स और फाइव-स्टार SGS ड्रॉप रेजिस्टेंस भी है।

Oppo Find X9 में 7,025mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी है। ये 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 50W AirVOOC वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। Oppo Find X9 Pro के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find X9 Pro में बड़ा 6.78-inch 1,272 × 2,772 pixels AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो, 3,600 nits पीक ब्राइटनेस और 450 ppi पिक्सल डेंसिटी है। डिस्प्ले स्पैक्स स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही हैं। फोटोग्राफी के लिए Oppo Find X9 Pro में 50-मेगापिक्ल (f/1.5) Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा है, जिसमें 1/1.28-इंच सेंसर, 23mm फोकल लेंथ और OIS सपोर्ट है। इसके साथ इसमें 50-megapixel (f/2.0) Samsung ISOCELL 5KJN5 अल्ट्रावाइड लेंस (15mm फोकल लेंथ) और 200-मेगापिक्सल (f/2.1) टेलीफोटो कैमरा (70mm फोकल लेंथ) है। फ्रंट में 50-मेगापिक्सल (f/2.0) Samsung 5KJN5 सेल्फी कैमरा दिया गया है।