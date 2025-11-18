जरूरी खबर: बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा मोबाइल नंबर, बस करना होगा ये काम

Language
    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    Aadhaar Card भारत में एक आवश्यक दस्तावेज है, और इसमें मोबाइल नंबर अपडेट रखना महत्वपूर्ण है। यूआईडीएआई ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बिना किसी दस्तावेज के, केवल बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से पोस्ट ऑफिस में जाकर मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। यह सुविधा शुल्क के साथ उपलब्ध है, और आधार से जुड़े कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट रखना आवश्यक है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड भारत में जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। सभी सरकारी और गैर-सरकारी काम के लिए यह जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि इसमें जानकारी अप-टू-डेट रहे हैं। आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट की बात करें तो पहले यह काम बहुत मुश्किल था। अब यह प्रोसेस बेहद आसान हो गया है। अगर आप भी आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं।

    बिना किसी डॉक्यूमेंट के बनेगा काम

    यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया को India Post Payments Bank (IPPB) के साथ मिलकर आसान और पेपरलेस बना दिया है। यानी यूजर्स को मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कोई पेपर सब्मिट नहीं करना होगा। सिर्फ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।

    पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें

    स्टेप 1 - सबसे पहले आपको अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आधार में अपडेट करवा रहे हैं, तो आप ग्रामीण डाक सेवक के यहां जाकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

    स्टेप 2 - अब आपको वहां आधार अपडेट के काउंटर में जाना है और आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर बताना होगा। आपकी पहचान की पुष्टि के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बायोमेट्रिक से ही पूरी केवाईसी हो जाएगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सब्मिट नहीं करना होगा।

    स्टेप 3 - बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होते ही आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। आपके नंबर पर अपडेट कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस से आधार में अपडेट करने का शुल्क आपको देना होगा। यह सुविधा फ्री में उपलब्ध नहीं है।

    मोबाइल नंबर अपडेट करना क्यों है जरूरी

    आधार कार्ड में यूं तो सभी जानकारी अपडेट होनी चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट रहना इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आजकल आधार से जुड़े सभी काम में आधार वेरीफाई के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। अगर मोबाइल नंबर अपडेट न हो तो ये सभी काम अटक सकते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस से इंस्टेंट मोबाइल नंबर अपडेट की यह सुविधा सभी कार्ड धारकों के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

