e-Aadhaar App: आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा बेहद आसान
भारत सरकार आधार सेवाओं को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस ऐप के माध्यम से यूजर्स घर बैठे ही आधार कार्ड पर अपना नाम, जन्मतिथि, पता और दूसरी पर्सनल जानकारी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस आईडी ऑथेंटिकेशन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार आधार से जुड़ी सर्विसेज को और भी आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जी हां, इसे UIDAI डेवलप कर रहा है और इसके जरिए नागरिक जल्द ही अपने स्मार्टफोन से सीधे आधार से जुड़े कई काम कर पाएंगे। इस ऐप के आने से यूजर्स को छोटे-मोटे बदलाव या करेक्शन के लिए आधार सेवा केंद्रों पर जाने या लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऐप इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकता है। हालांकि, इस ऐप के लॉन्च के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है। आइए जानते हैं कि e-Aadhaar App क्या है और यह नया ऐप कैसे खास होने वाला है।
e-Aadhaar क्या है और नया ऐप क्यों इतना खास?
सबसे पहले ये जान लें कि ई-आधार, आधार कार्ड का डिजिटल रूप है, जिसे आप अपने आधार नंबर और OTP वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जो फिजिकल कार्ड की तरह ही हर जगह काम करेगा।
हालांकि, नया मोबाइल एप्लीकेशन इससे जुड़े कामों को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाएगा। इस एप्लीकेशन के जरिए, आप बिना किसी पेपरवर्क या लंबी लाइनों में खड़े हुए, घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से सीधे अपने आधार कार्ड पर अपना नाम, जन्मतिथि, पता और दूसरी पर्सनल जानकारी आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
नए ऐप में मिलेंगी ये सुविधाएं
कुछ हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस ID ऑथेंटिकेशन जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी शामिल हो सकती हैं, जिससे ऐप का इंटरफेस न केवल सुरक्षित बल्कि यूजर-फ्रेंडली भी बनेगा। जानकारी के मुताबिक, अब आपको फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही सिर्फ आधार सेवा केंद्रों पर जाना होगा। बाकी कई काम आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे।
सरकारी डेटा से होगा लिंक
कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि ये ऐप सीधे अलग-अलग सरकारी डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिसका मतलब है कि यूजर्स के जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने आप वेरिफाई हो जाएंगे। ऐप में जिन डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा, उनमें बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और बिजली बिल शामिल हो सकता है। इस तरह यूजर्स को अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स को अलग से अपलोड या सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।