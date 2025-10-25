13000 रुपये सस्ता हुआ Oppo Find X8 Pro, मिलते हैं 50MP के चार कैमरे; चेक करें ऑफर डिटेल्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo इन दिनों भारत में अपने अगले फ्लैगशिप Find X9 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नए स्मार्टफोन लॉन्च होने से ठीक पहले कंपनी ने Oppo Find X8 Pro की कीमत में कटौती कर दी है। ओप्पो का ये स्मार्टफोन क्रोम पर धमाकेदार डिस्काउंट के साथ बिक्री के लिए उपलह्ध है। अगर आप दमदार कैमरे वाला प्रीमयम स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट डील है।

Oppo Find X8 Pro स्मार्टफोन अपने शानदार कैमरा, बड़ी बैटरी और स्टायलिश डिजाइन के साथ आता है। अगर आप इस फोन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको क्रोमा पर इस फोन पर मिल रहे डील के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Oppo Find X8 Pro ऑफर डिटेल्स Oppo Find X8 Pro स्मार्टफोन को कंपनी ने भारत में 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। Croma की वेबसाइट पर ओप्पो का यह प्रीमियम स्मार्टफोन फिलहाल 86,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है। यानी इस फोन पर सीधे 13 हजार रुपये कम हुए हैं।

Oppo Find X8 Pro की खूबियां Oppo Find X8 Pro स्मार्टफोन में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, जो Dolby Vision सपोर्ट और इसकी पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्स है। ओप्पो का यह फोन MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट के साथ मार्केट लायाहै। इसमें 5,910mAh की बैटरी मिलती है। यह फोन 80W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करता है।