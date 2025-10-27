Oppo के प्रीमियम 5G फोन पर 13 हजार का डिस्काउंट, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स
ओप्पो भारत में जल्द ही Find X9 सीरीज लॉन्च करने वाला है, लेकिन उससे पहले Find X8 प्रो की कीमत में कटौती की गई है। क्रोमा पर यह फोन 13,000 रुपये के डिस्काउंट पर उपलब्ध है। इसमें शानदार कैमरा, दमदार बैटरी और आकर्षक डिजाइन है। फोन में मीडियाटेक 9400 चिपसेट और 50MP का क्वाड कैमरा सेटअप है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो अगले महीने भारत में Find X9 सीरीज लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है, लेकिन नए मॉडल के आने से पहले ही कंपनी ने मौजूदा मॉडल की कीमतों में कटौती कर दी है। हालांकि ये डील ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रोमा पर देखने को मिल रही है जहां ओप्पो फाइंड X8 प्रो भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। ओप्पो का ये फाइंड X8 प्रो पावरफुल कैमरा से लैस है।
फोन में लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। आइये इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...
Oppo Find X8 Pro डिस्काउंट ऑफर
ओप्पो ने इस पावरफुल फोन को 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि अभी आप क्रोमा की वेबसाइट पर, यह प्रीमियम स्मार्टफोन सिर्फ 86,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि डिवाइस पर सीधे 13,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।
Oppo Find X8 Pro के स्पेसिफिकेशन
ओप्पो के इस शानदार डिवाइस में आपको 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। फोन में दमदार मीडियाटेक 9400 चिपसेट भी दिया गया है जिसके साथ ही 5,910mAh की बैटरी है। फोन में 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है।
Oppo Find X8 Pro के कैमरा फीचर्स
फोटोग्राफी में तो ये फोन काफी शानदार है जहां क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। डिवाइस में 50MP का Sony LYT808 प्राइमरी सेंसर मिलता है। साथ ही डिवाइस में 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का Sony LYT600 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। फोन में 6x ऑप्टिकल जूम और 120x तक का डिजिटल जूम वाला 50MP का Sony IMX858 सेंसर और 50MP का सैमसंग अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में सामने की तरफ 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
