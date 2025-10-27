Oppo के प्रीमियम 5G फोन पर 13 हजार का डिस्काउंट, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो अगले महीने भारत में Find X9 सीरीज लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है, लेकिन नए मॉडल के आने से पहले ही कंपनी ने मौजूदा मॉडल की कीमतों में कटौती कर दी है। हालांकि ये डील ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रोमा पर देखने को मिल रही है जहां ओप्पो फाइंड X8 प्रो भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। ओप्पो का ये फाइंड X8 प्रो पावरफुल कैमरा से लैस है।

फोन में लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। आइये इस डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Oppo Find X8 Pro डिस्काउंट ऑफर ओप्पो ने इस पावरफुल फोन को 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि अभी आप क्रोमा की वेबसाइट पर, यह प्रीमियम स्मार्टफोन सिर्फ 86,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि डिवाइस पर सीधे 13,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

Oppo Find X8 Pro के स्पेसिफिकेशन ओप्पो के इस शानदार डिवाइस में आपको 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। फोन में दमदार मीडियाटेक 9400 चिपसेट भी दिया गया है जिसके साथ ही 5,910mAh की बैटरी है। फोन में 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है।