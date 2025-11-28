Oppo Find N6 स्मार्टफोन की जल्द होगी लॉन्च, शुरू हुई टेस्टिंग, क्या होंगी खूबियां?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo जल्द ही अपने अगला फोल्डेबल फोन Oppo Find N6 लॉन्च करेगा। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में होम मार्केट चीन में Oppo Find N5 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब ओप्पो इसके सक्सेसर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो अपकमिंग Oppo Find N6 फोल्डेबल स्मार्टफोन थिन और हल्के डिजाइन के साथ जल्द ही लॉन्च हो सकता है।

Oppo Find N6 फोल्डेबल फोन जल्द होगा लॉन्च टिपस्टर Debayan Roy (@Gadgetsdata) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर किया है कि कंपनी जल्द ही Oppo Find N6 स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। उनका दावा है कि ओप्पो के इस फोन की भारत में भी टेस्टिंग हो रही है। ऐसे में संभावना है कि यह फोन भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, फिलहाल ओप्पो ने कुछ भी ऑफिशियल डिटेल्स शेयर नहीं की हैं।

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Oppo Find N6 स्मार्टफोन को भारत या दूसरे ग्लोबल मार्केट में OnePlus की ब्रांडिंग के साथ लाया जा सकता है। इससे पहले भी कंपनी Oppo Find N3 स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में OnePlus Open के नाम से लॉन्च कर चुकी है।

Oppo Find N6 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स Oppo Find N6 फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है। इसके साथ ही यह फोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। ओप्पो के इस फोन में 8.1-इंच का इन डिस्प्ले और 6.6-इंच का आउटर स्क्रीन दिया जा सकता है। यह फोल्डेबल स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग, कस्टमाइजेबल बटन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।