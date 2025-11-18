ANC सपोर्ट के साथ लॉन्च हुए Oppo के ये नए ईयरबड्स, 43 घंटे तक चलेगी बैटरी; कीमत- 2,099 रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Enco Buds 3 Pro+ भारत में मंगलवार को लॉन्च हो गए हैं। इन बड्स को कंपनी की नई फ्लैगशिप Oppo Find X9 सीरीज भी पेश किया। ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) हेडसेट 12.4mm डायनामिक ड्राइवर्स, 32dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि ईयरबड्स 43 घंटे तक का टोटल प्लेबैक टाइम देते हैं। बता दें, कंपनी ने Enco Buds 3 Pro को अगस्त में 1,799 रुपये में लॉन्च किया था, जिसमें 54 घंटे की बैटरी लाइफ थी लेकिन ANC नहीं था।

Oppo Enco Buds 3 Pro+ की कीमत और उपलब्धता Oppo Enco Buds 3 Pro+ की भारत में कीमत 2,099 रुपये रखी गई है, और ये मिडनाइट ब्लैक और सॉनिक ब्लू कलर ऑप्शन्स में आते हैं। इन ईयरबड्स की सेल 21 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें फर्स्ट-सेल प्रमोशन ऑफर के तहत शुरुआती कीमत 1,899 रुपये होगी। इन्हें Oppo की ऑनलाइन-ऑफलाइन स्टोर्स, ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर्स, Flipkart और Amazon से खरीदा जा सकेगा।

Oppo Enco Buds 3 Pro+ के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Enco Buds 3 Pro+ में 12.4mm डायनामिक ड्राइवर दिया गया है, जिसकी सेंसिटिविटी 1kHz पर 112±3dB और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स रेंज 20Hz से 20kHz है। माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी –38 dBV/Pa रेटेड है। ईयरबड्स में 32dB तक स्मार्ट ANC सपोर्ट है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है ताकि जरूरत पड़ने पर बाहर की आवाज सुनी जा सके।

कनेक्टिविटी के लिए, ईयरबड्स में Bluetooth 5.4 दिया गया है, जिसमें AAC और SBC ऑडियो कोडेक्स का सपोर्ट है। वायरलेस रेंज 10 मीटर बताई गई है। Enco Buds 3 Pro+ में हर ईयरबड में 58mAh बैटरी और चार्जिंग केस में 440mAh बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, ANC ऑन करने पर 28 घंटे तक और ANC ऑफ करने पर 43 घंटे तक प्लेबैक मिलेगा। सिर्फ ईयरबड्स की बात करें तो ये ANC ऑफ में 12 घंटे तक या ANC ऑन में 8 घंटे तक का कंटीन्यूअस प्लेबैक देते हैं।

चार्जिंग में ईयरबड्स को 65 मिनट और ईयरबड्स+केस को 90 मिनट लगते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट है। 10 मिनट की क्विक चार्जिंग से बड्स में 11 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है। Oppo Enco Buds 3 Pro+ में TÜV Rheinland बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन भी है, जो 1,000 फुल चार्ज साइकिल के बाद भी 80% से ज्यादा बैटरी हेल्थ बनाए रखने की गारंटी देता है।