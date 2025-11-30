भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है Oppo का ये नया फोन, 12,499 रुपये हो सकती है शुरुआती कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo A6x कंपनी के मौजूदा Oppo A5x 5G मॉडल को रिप्लेस कर सकता है, जिसे भारत में इस साल मई में पेश किया गया था। भारत में ये 13,999 रुपये की कीमत पर 4GB+128GB वेरिएंट में आया था और अब इसका अगला मॉडल लॉन्च के लिए तैयार होता दिख रहा है। हालिया रूमर्स बता रही हैं कि Oppo जल्द ही अपना बजट पोर्टफोलियो एक्सपांड कर सकता है। नई लीक हुई कीमत की डिटेल के साथ, टिप्स्टर ने पहले अपकमिंग हैंडसेट के बारे में मेजर स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा किया था, जिससे हमें साफ तस्वीर मिल गई कि कथित Oppo A6x से क्या उम्मीद की जा सकती है।

भारत में Oppo A6x की संभावित कीमत टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) के एक X पोस्ट के मुताबिक, Oppo A6x की भारत में कीमत 4GB+64GB RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए 12,499 रुपये हो सकती है। टिप्स्टर ने आगे बताया कि इस हैंडसेट के 4GB + 128GB और 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः 13,499 रुपये और 14,999 रुपये होने की उम्मीद है।

6GB+128GB : 💰 ₹14,999 https://t.co/moBaAootwd — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 27, 2025 Oppo A6x के संभावित स्पेसिफिकेशन्स इस हफ्ते की शुरुआत में इसी टिप्स्टर ने दावा किया था कि Oppo A6x में 6.75-इंच HD+ LCD स्क्रीन मिल सकती है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। हैंडसेट में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलने की उम्मीद है। फोन Android 15 बेस्ड ColorOS 15 पर चल सकता है। पीछे की तरफ Oppo A6x में 13-मेगापिक्सल मेन कैमरा और एक VGA सेंसर मिलने का दावा किया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। फोन में 6,500mAh बैटरी हो सकती है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।