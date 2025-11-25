Oppo का 6,500mAh बैटरी वाला सस्ता फोन: MediaTek प्रोसेसर और 45W फास्ट चार्जिंग भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही अपना एक और बजट फोन लॉन्च करने की तैयारी में है जो कम कीमत पर शानदार फीचर्स के साथ आ सकता है। जी हां, ओप्पो नए A-सीरीज स्मार्टफोन को पेश करने की तैयारी में है, जिसमें ओप्पो A6 4G और ओप्पो A6x शामिल हैं। इसमें से ओप्पो A6x के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले ही सामने आ गए हैं।

बताया जा रहा है कि डिवाइस में 6.75-इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला LCD स्क्रीन देखने को मिल सकता है। हैंडसेट में 6,500mAh बैटरी मिल सकती है और ये एंड्रॉयड 15 के साथ आ सकता है। ओप्पो के इस डिवाइस में 13-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास...

Oppo A6x के संभावित स्पेसिफिकेशन्स टिपस्टर अभिषेक यादव के X पर पोस्ट करने हुए इस नए ओप्पो A6x के कुछ स्पेसिफिकेशन्स के खुलासा किया है। डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.75-इंच की HD+ LCD स्क्रीन देखने को मिल सकती है। कैमरा की बात करें तो डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप होने की बात कही जा रही है, जिसमें 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है। साथ ही डिवाइस में एक सेकेंडरी VGA सेंसर हो सकता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में सामने की तरफ 5-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिल सकता है।

इतना ही नहीं इस Oppo A6x डिवाइस में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिल सकता है जो Oppo A5x में भी देखने को मिला था। हालांकि इसके RAM और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि हैंडसेट Android 15 पर बेस्ड ColorOS 15 के साथ आ सकता है।

6,500mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग फोन के डाइमेंशन की बात करें तो डिवाइस की मोटाई 8.58mm और इसका वजन लगभग 212g तक होने की संभावना है। Oppo A6x में ड्यूरेबिलिटी के लिए IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल सकती है।