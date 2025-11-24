Language
    OnePlus का 8,000mAh बैटरी वाला जबरदस्त 5G फोन, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    OnePlus जल्द ही चीन में OnePlus Ace 6T लॉन्च करने वाला है। इस फ़ोन में 8,000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर होने की उम्मीद है। यह OnePlus 15 का नॉन-फ्लैगशिप डिवाइस हो सकता है और इसमें फ्लैट फ्रेम डिजाइन होगा। इसमें कस्टमाइजेबल Plus key भी मिलेगी, जिससे कई फंक्शन सेट किए जा सकते हैं। इसे भारत में OnePlus 15R के नाम से लॉन्च किया जा सकता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही OnePlus Ace 6T चीन में लॉन्च करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये OnePlus 15 का नॉन-फ्लैगशिप डिवाइस हो सकता है। कंपनी ने लॉन्च इवेंट से पहले ही आने वाले हैंडसेट की कई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों से फोन का डिजाइन सामने आ गया है।

    तस्वीरों से यह भी कन्फर्म हो गया है कि ये डिवाइस हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 15 की तरह फ्लैट फ्रेम डिजाइन और स्क्वायर कैमरा डेको के साथ आने वाला है। इतना ही नहीं इस नए वाले OnePlus Ace 6T में 8,000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।

    OnePlus Ace 6T में क्या-क्या होगा खास?

    OnePlus ने हाल ही में Weibo पोस्ट के जरिए OnePlus Ace 6T का पहला लुक शेयर किया है। हैंडसेट तीन कलर ब्लैक, ग्रीन और वॉयलेट में आ रहा है। कंपनी का कहना है कि डिवाइस में अल्ट्रा-नैरो बेजेल्स के साथ एक बड़ा फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। डिवाइस में ग्लास-फाइबर रियर पैनल भी होने की उम्मीद है जो सिल्क ग्लास जैसा फील देगा।

    OnePlus के इस शानदार डिवाइस में न सिर्फ बड़ी बैटरी बल्कि एक कस्टमाइजेबल Plus key भी मिलने की उम्मीद है। ये बटन फ्लैगशिप जैसे एक शॉर्टकट key की तरह काम करेगी जिसे आप फोन को साइलेंट, टॉर्च, कैमरा, ट्रांसलेट, फ्लैशलाइट, रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट जैसे अलग-अलग एक्शन सेट कर सकते हैं। इसी बटन से आप कंपनी के Plus Mind AI फीचर को भी एक्टिवेट कर सकेंगे।

    मिलेगी 8,000mAh की बैटरी

    OnePlus Ace 6T के डिजाइन और कलर ऑप्शन के साथ साथ फोन में मिलने वाली बैटरी कैपेसिटी का भी खुलासा हुआ है। ब्रांड के अनुसार OnePlus के इस डिवाइस में तो 8,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी बैटरी के साथ ये डिवाइस अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला OnePlus स्मार्टफोन भी बन सकता है।

    तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिलेगी

    OnePlus अपने इस अपकमिंग डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर ऑफर कर सकता है, जिसे इस हफ्ते चीन में पेश किया जाना है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइस परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon 8 Elite के बराबर परफॉर्मेंस ऑफर कर सकता है। इसे भारत और ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15R के नाम से पेश किया जा सकता है।

