OnePlus की नई स्मार्टवॉच का टीजर जारी, OnePlus 15R के साथ हो सकती है लॉन्च
OnePlus ने अपनी वेबसाइट पर एक नई स्मार्टवॉच मॉडल का टीजर जारी दिया है, जिसे फिलहाल 'OnePlus New Watch' नाम से लिस्ट किया गया है। टीजर लैंडिंग पेज में वॉच का हल्का आउटलाइन दिखाई दिया है और ये OnePlus 15R के साथ शोकेस हुआ है। यानी ये भी संभव है कि ग्लोबल स्टेज पर कई अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने एक नई स्मार्टवॉच मॉडल को टीज करना शुरू कर दिया है, जिसे UK और EU वेबसाइट्स पर 'OnePlus New Watch' नाम से लिस्ट किया गया है। OnePlus इस साल पहले ही Watch 3 और जुलाई में उसका छोटा 43mm वेरिएंट लॉन्च कर चुका है, लेकिन नया टीजर बताता है कि एक और मॉडल आने वाला है। ये लॉन्च OnePlus Watch 4 की संभावित टाइमलाइन से पहले हो रहा है। लैंडिंग पेज पर डिवाइस की एक छोटी सी आउटलाइन है और ये अपकमिंग OnePlus 15R के टीजर के साथ दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि कई घोषणाएं एक ही ग्लोबल स्टेज पर हो सकती हैं।
OnePlus की नई स्मार्टवॉच
टीज़र इमेज में सिर्फ एक स्मार्टवॉच का सिल्हूट दिख रहा है, जिसमें गोल बॉडी, साफ क्राउन और शार्प, एंगुलर केस एज है। ये एलिमेंट्स हाल ही में अनाउंस हुई Oppo Watch S के डिजाइन से मिलते-जुलते हैं, जो 1.46-इंच AMOLED डिस्प्ले वाली एक पतली 8.9mm स्मार्टवॉच है।
इस समानता के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि नया OnePlus मॉडल शायद इसी डिवाइस का रिब्रांड या एडैप्टेड वर्जन हो सकता है। अगर ऐसा है, तो OnePlus संभवतः Watch 3 का हल्का और ज्यादा आरामदायक ऑप्शन तैयार कर रहा है, जो मिनिमल स्टाइलिंग और ऑल-डे कम्फर्ट पर फोकस करेगा।
टाइमिंग देखकर ये संभावना कम है कि ये पूरी तरह से OnePlus Watch 4 हो, जिसके 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। ज्यादा संभव है कि ये Watch 3R वेरिएंट हो या फिर Oppo Watch S का ग्लोबल वर्जन, जिसे चीन में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था और जिसकी बैटरी लाइफ 10 दिनों तक बताई गई थी।
OnePlus New Watch का टीजर एक 'subscribe to save' कैंपेन से जुड़ा है, जो 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। , कंपनी ने बताया सब्सक्राइबर्स को वॉच के सेल पर जाने पर GBP 50 (लगभग 5,800 रुपये) की छूट मिलेगी, जबकि एक पार्टिसिपेंट्स को फ्री यूनिट का वाउचर भी मिल सकता है।
OnePlus ने कहा कि ये वाउचर 17 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच ही रिडीम किया जा सकेगा। ये टाइमलाइन मजबूती से संकेत देती है कि OnePlus ने 17 दिसंबर को ग्लोबल लॉन्च इवेंट निर्धारित किया है, जिसके बाद अवेलेबिलिटी शुरू होगी।
स्मार्टवॉच टीजर के साथ, OnePlus ने OnePlus 15R को भी प्रीव्यू किया है, जो जल्द ही भारत में भी लॉन्च होने वाला है और ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में आएगा। ये संभवतः अपकमिंग OnePlus Ace 6T का कस्टमाइज्ड वर्जन हो सकता है।
