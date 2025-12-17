क्या खत्म होगा Android-iOS का दबदबा? ChatGPT को OS बनाने में जुटी OpenAI

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि OpenAI एक बार फिर मार्केट में तहलका मचा सकता है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी इन दिनों ChatGPT को एक चैटबॉट या ऐप से भी आगे लेकर जाने की तैयारी में है। कंपनी इसे एक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर डेवलप कर रही है। इसके लिए OpenAI ने ग्लेन कोट्स को नया Head of App Platform भी नियुक्त कर दिया है। इस कदम के बाद टेक इंडस्ट्री में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में Android और iOS का दबदबा टूट सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

पूरा AI से लैस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक ChatGPT सिर्फ एक ऐप और प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, लेकिन इसकी पावर इसे पहले ही काफी आगे ले जा चुकी है। AI-पावर्ड चैट्स, अलग-अलग ऐप्स से कनेक्ट होने वाले बैकएंड एजेंट्स और इन-बिल्ट सर्च फीचर इसे एक ऐसे इंटरफेस में बदल रहा है, जहां यूजर को हर काम के लिए अलग ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है।

इसी दिशा में ChatGPT Apps फीचर OpenAI द्वारा पेश किया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल इसके जरिए थर्ड-पार्टी ऐप्स ChatGPT के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाते हैं और यूजर चैट करते-करते ही लिखना, डिजाइन करना, कोडिंग करना या दूसरी सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बना रहा है।

ChatGPT ऑपरेटिंग सिस्टम बनने से कितनी दूर? किसी भी OS का काम हार्डवेयर, यूजर और ऐप्स के बीच बेहतर तालमेल बनाना होता है। ऐसे में ChatGPT पहले ही यूजर इंटरफेस और ऐप सपोर्ट में काफी आगे दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ हार्डवेयर इंटीग्रेशन बचा है और यहीं से OpenAI का अगला बड़ा दांव शुरू हो जाता है।