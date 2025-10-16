जल्द ChatGPT से 'एडल्ट' बातें कर सकेंगे यूजर्स, इरोटिक कंटेंट को मिलने जा रही इजाजत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ChatGPT अब थोड़ा और 'ग्रोन अप' होने वाला है। OpenAI के CEO Sam Altman ने बताया कि कंपनी जल्द ही ChatGPT पर एडल्ट और मैच्योर कंटेंट की अनुमति देगी, लेकिन ये फीचर सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर में आने वाले नए एज वेरिफिकेशन सिस्टम को पास करेंगे।

X (पहले Twitter) पर पोस्ट करते हुए Altman ने कहा कि यह बदलाव OpenAI के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद AI टूल्स में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइजेशन जोड़ना है। उन्होंने लिखा, 'जैसे ही हम एज-गेटिंग को पूरी तरह लागू करेंगे और अपने ‘ट्रिट एडल्ट यूजर्स लाइक एडल्ट’ सिद्धांत के तहत, हम वेरिफाइड एडल्ट यूजर्स के लिए और फीचर्स जैसे इरोटिका की अनुमति देंगे।' ये कदम कंपनी की पॉलिसी में बड़ा कल्चरल शिफ्ट दिखाता है, क्योंकि अब तक OpenAI ने ChatGPT में सेक्सुअल या एक्सप्लिसिट कंटेंट पर सख्त रोक रखी थी। इसी महीने की शुरुआत में कंपनी ने संकेत दिया था कि वह डेवलपर्स को 'मैच्योर' ChatGPT ऐप्स बनाने की अनुमति दे सकती है, बशर्ते वे नए सेफ्टी सिस्टम और एज वेरिफिकेशन कंट्रोल्स को फॉलो करें।

AI फ्लर्ट्स और बढ़ती कंपटीशन OpenAI अकेली कंपनी नहीं है जो AI के इस रिस्की साइड को एक्सप्लोर कर रही है। Elon Musk की कंपनी xAI पहले ही अपने Grok ऐप में 3D एनीमे-स्टाइल अवतार्स के जरिए फ्लर्टी AI कम्पैनियन्स लॉन्च कर चुकी है, जो यूजर्स से चैट और फ्लर्ट कर सकते हैं।

Altman का ये ऐलान बताता है कि OpenAI अब इस रेस में खुले और रियलिस्टिक तरीके से उतरने को तैयार है। जो कंपनी कभी सेफ्टी-फर्स्ट अप्रोच पर गर्व करती थी, वही अब AI को सिर्फ टूल नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और इमोशनल कम्पैनियन की तरह पेश कर रही है।

ChatGPT को मिलेगा नया पर्सनालिटी अपडेट एडल्ट कंटेंट फीचर के अलावा OpenAI जल्द ही ChatGPT का एक नया वर्जन भी रिलीज करने जा रहा है, जो 'GPT-4o' की तरह बिहेव करेगा- यानी ज्यादा नैचुरल और फ्रेंडली। ये ऐलान उस समय आया जब OpenAI ने GPT-5 को ChatGPT का डिफॉल्ट मॉडल बनाया था, लेकिन यूजर्स ने इसे बहुत रोबोटिक बताया। इसके बाद कंपनी ने GPT-4o को फिर से ऑप्शन के रूप में जोड़ा ताकि पुराना टोन और वॉर्मथ वापस लाया जा सके।