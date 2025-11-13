Language
    PhonePe ने की OpenAI के साथ साझेदारी, अब UPI ऐप में मिलेगा ChatGPT; यूजर्स को ऐसे होगा फायदा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    PhonePe और OpenAI ने एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप के बाद ChatGPT की AI कैपेबिलिटीज PhonePe प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट की जाएंगी, जिससे यूजर्स को बेहतर जानकारी, बेहतर डिसीजन और स्मूद एक्सपीरिएंस मिलेगा। ये भारत में AI के बड़े स्तर पर अपनाए जाने को बढ़ावा देगा। 

    OpenAI ने PhonePe के साथ साझेदारी की है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। PhonePe और OpenAI ने गुरुवार को एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। Flipkart के स्वामित्व वाला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म अब सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दिग्गज की टेक्नोलॉजी को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करेगा। PhonePe ने बताया कि इस कदम से प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा और खरीदारी करते समय यूजर्स ज्यादा सूझ-बूझ के साथ फैसले ले सकेंगे। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी पेमेंट कंपनी ने इस AI जायंट के साथ साझेदारी की हो। अक्टूबर में, Razorpay ने घोषणा की थी कि उसने OpenAI और NPCI के साथ मिलकर ChatGPT पर agentic AI बेस्ड UPI ट्रांज़ैक्शन्स लाने के लिए साझेदारी की है।

    PhonePe और OpenAI की रणनीतिक साझेदारी

    एक प्रेस रिलीज़ में, PhonePe ने AI जायंट के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की और कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत में ChatGPT के एडॉप्शन को बढ़ाना और 'आपसी बिजनेस ग्रोथ को बढ़ावा देना' है। इस डील के तहत, UPI प्लेटफॉर्म में ChatGPT की कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट की जाएंगी ताकि यूजर्स को अलग-अलग ऑपरेशन्स में मदद मिल सके।

    हालांकि, पूरा चैटबॉट इंटरफेस PhonePe कंज्यूमर ऐप और PhonePe For Business ऐप में उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर ChatGPT बेस्ड एक्सपीरिएंस दिखाई देंगे। पोस्ट में बताया गया है कि AI असिस्टेंट यूजर्स को रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सही जानकारी दिलाने में मदद करेगा-जैसे अगली ट्रिप प्लान करना या खरीदारी का निर्णय लेना।

    PhonePe का कहना है कि इस कोलैबोरेशन से OpenAI भी PhonePe के बड़े यूजर बेस तक पहुंच सकेगा और इसके लार्ज इकोसिस्टम, जिसमें Indus Appstore भी शामिल है, का लाभ उठा सकेगा। कंपनी ने साझेदारी की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया।

    OpenAI के हेड ऑफ इंटरनेशनल Oliver Jay ने कहा, 'India में लोगों के लिए AI को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के मिशन में हमारा PhonePe के साथ कोलैबोरेशन एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। India इनोवेशन का ग्लोबल हब है और PhonePe की देश की समझ और बड़ा यूज़र बेस उसे एक परफेक्ट पार्टनर बनाता है।'

    OpenAI का India पर फोकस हाल के महीनों में साफ दिखा है। कंपनी ने भारत में अपना पहला फिजिकल ऑफिस खोलने की घोषणा की है और 1GW कैपेसिटी वाला डेटा-सेंटर सेटअप करने में निवेश कर रही है। पिछले महीने, कंपनी ने Razorpay और NPCI के साथ पार्टनरशिप कर भारत में यूजर्स को चैटबॉट ऐप के जरिए पेमेंट करने की सुविधा दी। साथ ही, ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन को देश में अगले 12 महीनों के लिए फ्री कर दिया गया है।

