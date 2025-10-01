Language
    क्या है OpenAI का Sora 2? जो सीधे YouTube, Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स को देगा टक्कर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में OpenAI ने एक और कदम बढ़ाते हुए एडवांस्ड वीडियो जेनरेशन मॉडल Sora 2 लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने Instagram और YouTube को टक्कर देने वाला एक सोशल मीडिया ऐप भी पेश किया है। Sora 2 टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए हाई-डेफिनिशन वीडियो और ऑडियो बना सकता है। इसमें Cameos नामक एक नया फीचर भी है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने हमारे कई काम आसान कर दिए हैं। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए OpenAI ने अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड वीडियो जेनरेशन मॉडल Sora 2 लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ कंपनी ने एक नया सोशल मीडिया ऐप भी पेश किया है, जो सीधे तौर पर Instagram और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे सकता है। इस ऐप के जरिए यूजर्स सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए ही हाई-डेफिनिशन वीडियो वो भी ऑडियो के साथ बना सकेंगे।

    क्या है OpenAI का Sora 2?

    OpenAI का Sora 2 एक एडवांस्ड AI वीडियो जनरेशन मॉडल है, जो टेक्स्ट-प्रॉम्प्ट से वीडियो और ऑडियो दोनों जनरेट कर सकता है। खास बात यह है कि OpenAI ने इसमें Cameos नाम का नया फीचर भी ऐड किया है, जिसके जरिए यूजर्स खुद को AI-जनरेटेड सीन्स में इन्सर्ट कर सकते हैं, यानी अब आप किसी भी वीडियो का हिस्सा एक प्रॉम्प्ट से बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल शूटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

    Sora 2 में क्या है खास?

    दरअसल Sora 2 अपने पिछले वर्जन की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस्ड है। यह मॉडल अब रियलिस्टिक और फिजिकली-एक्युरेट मोशन के साथ-साथ सिंक्ड डायलॉग्स, खास तरह के साउंड इफेक्ट्स और काफी नेचुरल ऑडियो भी तैयार कर सकता है। इससे AI से तैयार किए गए वीडियो भी पहले से काफी ज्यादा लाइफ-लाइक और इमर्सिव दिखाई देंगे।

    Sora 2 ऐप भी किया लॉन्च

    कंपनी ने एक नया सोशल मीडिया Sora 2 ऐप भी पेश किया है जिसका Swipe-and-Scroll इंटरफेस काफी हद तक TikTok और Instagram Reels की तरह वर्टिकल लेआउट में दिखाई देता है। यहां AI-पावर्ड वीडियो क्रिएशन को आप सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से तैयार कर सकेंगे।

    इतना ही नहीं Cameo फीचर से यूजर्स खुद को AI वीडियो में इन्सर्ट तक कर सकेंगे। इस ऐप में इंस्टाग्राम की तरफ यूजर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन पर ही कंटेंट दिखाई देगा। हालांकि अभी शुरुआत में यह ऐप Apple App Store पर सिर्फ अमेरिका और कनाडा में इनवाइट-ओनली बेसिस पर ही उपलब्ध है।

