Flipkart सेल में iPhone 16 खरीदें या iPhone 17 बेहतर ऑप्शन? दूर करें कन्फ्यूजन

फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल में आईफोन 16 और आईफोन 17 पर भारी छूट मिल रही है। आईफोन 16 जिसकी कीमत में पहले ही कटौती हुई थी अभी और भी कम दाम पर उपलब्ध है। वहीं आईफोन 17 में 120Hz डिस्प्ले बेहतर कैमरा और बैटरी लाइफ जैसे अपग्रेड्स हैं। चुनाव बजट और जरूरत पर निर्भर करता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर साल की सबसे बड़ी बिग बिलियन डेज सेल चल रही है। इस सेल में कई स्मार्टफोन्स पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। सेल के दौरान Apple iPhones तो सबसे कम दामों पर उपलब्ध हैं। हालांकि, अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि iPhone 16 खरीदें या लेटेस्ट iPhone 17 ज्यादा बेहतर है? दोनों ही मॉडल्स पर ऑफर तो मिल रहे हैं, लेकिन फीचर्स और कीमत को देखते हुए कन्फ्यूजन होना लाजमी है। तो चलिए आज हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए कौन-सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर इस समय फ्लिपकार्ट की सेल में iPhone 16 सीरीज के बेस मॉडल iPhone 16 पर भारी छूट मिल रही है। कंपनी ने iPhone 17 के लॉन्च के बाद iPhone 16 की कीमत में पहले ही ₹10,000 की कटौती कर दी थी। अब सेल में इस डिवाइस की कीमत घटकर सिर्फ ₹56,999 रह गई है, जबकि इस फोन की असल कीमत लगभग ₹70,000 है। यानी इस समय फोन पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसके अलावा, फोन पर कुछ बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं।

iPhone 17 में इस बार क्या खास? दूसरी ओर लेटेस्ट iPhone 17 की कीमत इस बार ₹80,000 से भी ज्यादा है, लेकिन कंपनी ने इस डिवाइस में कई बड़े अपग्रेड किए हैं, जिससे यह पिछले साल के iPhone 16 Pro जैसी ही परफॉर्मेंस दे सकता है। iPhone 17 में 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले भी है, जो इसे और भी खास बनाता है। डिवाइस में A17 बायोनिक चिप और बेहतर बैटरी लाइफ के साथ-साथ बेहतर कैमरा सेटअप भी है, जहां सेल्फी कैमरा 18MP का हो गया है। लो-लाइट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी यह फोन iPhone 16 से काफी बेहतर है।

कौन-सा iPhone खरीदें? अभी अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप फ्लैगशिप iPhone को कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए इस वक्त iPhone 16 एक बेस्ट ऑप्शन है लेकिन अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा फीचर्स के साथ ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो iPhone 17 ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप एक बार एपल का 120Hz प्रोमोशन वाला फोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्क साफ पता चलेगा।