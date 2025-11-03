OnePlus मिड रेंज में लॉन्च करेगा दो दमदार गेमिंग फोन, Snapdragon 8 सीरीज चिपसेट के साथ करेंगे एंट्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus को लेकर खबर है कि कंपनी जल्द मिड रेंज में पावरफुल गेमिंग फोन लॉन्च कर सकता है। यह फोन फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस का यह फोन OnePlus Ace 6 Turbo के नाम से इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। होम मार्केट चीन में वनप्लस के इस स्मार्टफोन की सीधी टक्कर शाओमी के Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन से होनी है। यहां हम आपको इसके बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus Ace 6 Turbo की संभावित खूबियां टिपस्टर Digital Chat Station के मुताबिक, OnePlus चीन में Snapdragon 8-सीरीज से लैस दो स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें से एक स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 साथ लॉन्च होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन Ace 6 Turbo के नाम से लॉन्च हो सकता है।

वनप्लस का यह अपकमिंग स्मार्टफोन फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट होगा। इस फोन अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, 8000mAh बैटरी और मेटल फ्रेम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अपकमिंग Ace 6 Turbo स्मार्टफोन को कंपनी चाइनीज लाइफस्टाइल ब्रांड YS के साथ को-ब्रांडिंग के साथ पेश किया जा सकता है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus एक और स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जो Snapdragon 8s Gen 4 चिप के साथ लॉन्च होगा। यह फोन हाई परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, जिसमें बड़ी बैटरी और फ्लैट डिस्प्ले दिया दिया जा सकता है। वनप्लस के इस स्मार्टफोन की टक्कर मीडियाटेक Dimensity 8500 चिपसेट के साथ आने वाले अपकमिंग फोन से होगी।