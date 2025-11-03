OnePlus मिड रेंज में लॉन्च करेगा दो दमदार गेमिंग फोन, Snapdragon 8 सीरीज चिपसेट के साथ करेंगे एंट्री
वनप्लस जल्द ही मिड-रेंज में OnePlus Ace 6 Turbo नामक एक गेमिंग फोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें फ्लैगशिप स्तर का प्रदर्शन होगा। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिप, 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले और 165Hz रिफ्रेश रेट होने की संभावना है। 8000mAh की बैटरी और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है। यह फोन Redmi Turbo 5 को टक्कर देगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus को लेकर खबर है कि कंपनी जल्द मिड रेंज में पावरफुल गेमिंग फोन लॉन्च कर सकता है। यह फोन फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस का यह फोन OnePlus Ace 6 Turbo के नाम से इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। होम मार्केट चीन में वनप्लस के इस स्मार्टफोन की सीधी टक्कर शाओमी के Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन से होनी है। यहां हम आपको इसके बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
OnePlus Ace 6 Turbo की संभावित खूबियां
टिपस्टर Digital Chat Station के मुताबिक, OnePlus चीन में Snapdragon 8-सीरीज से लैस दो स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इनमें से एक स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 5 साथ लॉन्च होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन Ace 6 Turbo के नाम से लॉन्च हो सकता है।
वनप्लस का यह अपकमिंग स्मार्टफोन फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz रिफ्रेश रेट होगा। इस फोन अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर, 8000mAh बैटरी और मेटल फ्रेम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अपकमिंग Ace 6 Turbo स्मार्टफोन को कंपनी चाइनीज लाइफस्टाइल ब्रांड YS के साथ को-ब्रांडिंग के साथ पेश किया जा सकता है।
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, OnePlus एक और स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जो Snapdragon 8s Gen 4 चिप के साथ लॉन्च होगा। यह फोन हाई परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, जिसमें बड़ी बैटरी और फ्लैट डिस्प्ले दिया दिया जा सकता है। वनप्लस के इस स्मार्टफोन की टक्कर मीडियाटेक Dimensity 8500 चिपसेट के साथ आने वाले अपकमिंग फोन से होगी।
OnePlus लाएगा Ace 6 Turbo Pro
रिपोर्ट्स की मानें तो मीडियाटेक Dimensity 8500-से लैस स्मार्टफोन Redmi Turbo 5, Honor Power 2, और Realme Neo 8 जल्द लॉन्च होने हैं। ऐसे में इन फोन्स को टक्कर देने के लिए OnePlus मार्केट में Snapdragon 8s Gen 4 से लैस स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। Redmi Turbo 5 के बारे में बताया जा रहा है कि यह Dimensity 8500 चिप के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। OnePlus ने अपने अपकमिंग फोन्स को लेकर फिलहाल कुछ भी ऑफिशियल डिटेल्स शेयर नहीं की है। हालांकि, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कंपनी का Ace 6 Turbo Pro स्मार्टफोन 9000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है।
