OnePlus 15 vs iPhone 17: परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और कीमत के मामले में कौन है बेहतर?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च हो चुका है। इस फ्लैगशिप फोन और Apple iPhone 17 के बीच में बॉयर्स अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगर आप भी वनप्लस और एपल के स्मार्टफोन में से किसी एक को चुनने को लेकर उलझन में हैं तो हम आपके लिए इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का डिटेल कम्पेयर बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15 vs Apple iPhone 15 फीचर OnePlus 15 iPhone 17 प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 कैमरा ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP मुख्य (24mm), 50MP अल्ट्रावाइड, 50MP टेलीफोटो। सेल्फी: 32MP। डुअल रियर कैमरा: 48MP प्राइमरी, 48MP अल्ट्रावाइड। सेल्फी: 18MP। बैटरी और चार्जिंग बैटरी: 7,300mAh। चार्जिंग: 120W वायर्ड, 50W वायरलेस। बैटरी: 3,692mAh। चार्जिंग: 40W वायर्ड, 25W वायरलेस। डिस्प्ले साइज: 6.78-इंच 1.5K BOE Flexible Amoled। रिफ्रेश रेट: 165Hz। ब्राइटनेस: 1,800 nits। साइज: 6.3-इंच ProMotion डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट: 120Hz। ब्राइटनेस: 3,000 nits तक। RAM/स्टोरेज RAM: 16GB तक। स्टोरेज: 1TB तक (256GB/512GB/1TB)। RAM: 8GB। स्टोरेज: 256GB या 512GB। डिस्प्ले iPhone 17 में 6.3-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। एपल ने पहली बार अपने स्टैंडर्ड वेरिएंट में ProMotion सपोर्ट दिया है। इस आईफोन में यूजर्स को 120Hz रिफ्रेश रेट और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही डिस्प्ले की पीक आउटडोर ब्राइटनेस 3000 निट्स है। OnePlus 15 स्मार्टफोन में 6.78-इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश 165Hz है। वनप्लस के इस फोन की डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K है।

परफॉर्मेंस एपल के आईफोन 17 में A19 चिपसेट दिया गया है। यह 3nm आर्टटेक्चर पर बना 6-कोर सीपीयू और 5-कोर जीपीयू दिया गया है। Apple का कहना है कि यह चिप 16-कोर न्यूरल इंजन दिया गया है, जो एआई टास्क आसानी से पूरा कर लेता है। iPhone 17 को 8GB की रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ मार्केट में उतारा गया है। OnePlus 15 स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। वनप्लस के इस फोन में दमदार गेमिंग के लिए कंपनी ने G2 गेमिंग नेटवर्क चिप दिया है। OnePlus 15 में कंपनी ने 16GB तक रैम और 1TB स्टोरेज दी है।

कैमरा Apple के लेटेस्ट iPhone 17 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ कंपनी ने 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है। इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। OnePlus 15 की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जिसका फोकल लेंथ 24mm है। इसके साथ कंपनी ने 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इस फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

बैटरी एपल के iPhone 17 में कंपनी ने 3,692mAh की बैटरी दी गई है। यह 40W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। OnePlus 15 स्मार्टफोन में 7,300mAh की बैटरी मिलती है। इस फोन में 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।