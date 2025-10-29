OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को होगा लॉन्च, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर वाला होगा पहला फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15 अगले महीने भारत में लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी जानकारी कंपनी ने बुधवार को दी। इस हैंडसेट में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा और ये Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 के साथ भारत में आएगा। ये घोषणा इसके चीन में लॉन्च के कुछ दिनों बाद हुई है, जो 27 अक्टूबर को हुआ था। OnePlus 15 भारत में Amazon और कंपनी की ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होगा। चीनी वेरिएंट में 6.78-इंच का थर्ड जनरेशन BOE Flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 50MP के मेन कैमरे वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।

Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 के साथ आएगा OnePlus 15 चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने बताया कि उसका नया फ्लैगशिप फोन OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा। हालांकि कंपनी ने भारतीय वेरिएंट के सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Amazon पर बने माइक्रोसाइट से ये कन्फर्म हुआ है कि इसमें Qualcomm का 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा और ये OxygenOS 16 पर चलेगा।

भारत में OnePlus 15 में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसे OnePlus के नए DetailMax इमेज इंजन से पावर किया गया है। चीनी वेरिएंट में भी 50MP (f/1.8) मेन कैमरा, 50MP (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP (f/1.8) टेलीफोटो कैमरा वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

जैसा कि पहले बताया गया, OnePlus 15 को चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत CNY 3,999 (करीब 50,000 रुपये) रखी गई है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है। वहीं, टॉप वेरिएंट CNY 5,399 (करीब 67,000 रुपये) का है, जिसमें 16GB RAM और 1TB स्टोरेज मिलता है। चीनी वेरिएंट एब्सोल्यूट ब्लैक, मिस्टी पर्पल और सैंड ड्यून (चीनी नाम से अनुवादित) कलर ऑप्शन में आता है, और भारत में भी यही कलर वेरिएंट टीज किए गए हैं।