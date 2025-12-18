OnePlus की किफायती स्मार्टवॉच Watch Lite हुई लॉन्च, 10 दिन तक चलेगी बैटरी; मिलेंगे ढेरों हेल्थ फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने OnePlus Watch Lite लॉन्च करके अपने वियरेबल पोर्टफोलियो को एक्सपांड किया है। ये इसके दूसरे स्मार्टवॉच मॉडल की तुलना में ज्यादा किफायती ऑप्शन है। कंपनी की प्रीमियम वॉच सीरीज से नीचे की पोजीशन पर, OnePlus Watch Lite Google के Wear OS के बजाय एक आसान OxygenOS Watch पर चलती है। इस स्मार्टवॉच में 3,000 निट्स ब्राइट AMOLED डिस्प्ले, हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग और Android और iOS दोनों डिवाइस के लिए सपोर्ट मिलता है। दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 10 दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है। इस स्मार्टवॉच को OnePlus 15R के साथ कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है।

OnePlus Watch Lite की कीमत और उपलब्धता OnePlus Watch Lite सिल्वर और ब्लैक स्टेनलेस-स्टील फिनिश में उपलब्ध है, जिसके साथ ब्लैक या व्हाइट फ्लोरोरबर स्ट्रैप मिलते हैं। इसे कुछ यूरोपीय देशों और UK में लॉन्च किया गया है, जिनकी कीमत क्रमशः EUR 179 (लगभग 19,000 रुपये) और GBP 179 (लगभग 21,600 रुपये) है। फिलहाल, ये EUR 159 (लगभग 16,800 रुपये) और GBP 159 (लगभग 19,200 रुपये) में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। भारत और US सहित दूसरे मार्केट के लिए कीमत और उपलब्धता की जानकारी कंपनी द्वारा अभी अनाउंस नहीं की गई है।

OnePlus Watch Lite के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स OnePlus Watch Lite में 1.46-इंच का सर्कुलर AMOLED डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 464 × 464 पिक्सल है, 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है और यह 2.5D कर्व्ड ग्लास और सफायर क्रिस्टल से प्रोटेक्टेड है। ये स्मार्टवॉच BES2800BP चिपसेट पर चलती है, जो 4GB eMMC इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। OnePlus Watch Lite OxygenOS Watch 7.1 पर चलती है और Wear OS वॉच के उलट, ये थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड या मोबाइल पेमेंट को सपोर्ट नहीं करती है।

OnePlus Watch Lite के हेल्थ फीचर्स में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग, रिस्ट टेम्परेचर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज शामिल हैं। स्लीप ट्रैकिंग में गहरी नींद, हल्की नींद, REM नींद, जागने का समय, सांस लेने की दर और नींद SpO2, साथ ही स्लीप स्कोर और इनसाइट्स शामिल हैं। ये वॉच साइकिल ट्रैकिंग और फॉल डिटेक्शन को भी सपोर्ट करती है। OnePlus का 60-सेकंड का वेलनेस चेक इसमें शामिल है, जो साइड में लगे सेंसर का इस्तेमाल करके कई हेल्थ इंडिकेटर्स को मेजर करता है।

फिटनेस ट्रैकिंग के लिए, OnePlus Watch स्मार्टवॉच 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करती है। ये छह एक्टिविटीज के लिए ऑटोमैटिक रिकग्निशन भी ऑफर करती है, जिसमें रनिंग, तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, रोइंग मशीन और एलिप्टिकल वर्कआउट शामिल हैं।

OnePlus Watch Lite के कनेक्टिविटी ऑप्शन में क्लासिक ब्लूटूथ और BLE दोनों के सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.2 शामिल है। ये ब्लूटूथ कॉलिंग और NFC को सपोर्ट करता है, जो नॉन-कॉन्फिडेंशियल एक्सेस कार्ड तक सीमित है। GPS सपोर्ट में BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS और QZSS के साथ डुअल-बैंड L1+L5 पोजिशनिंग शामिल है।

दूसरे फीचर्स में क्रॉस-OS डुअल-फोन पेयरिंग शामिल है, जो वॉच को एक ही समय में दो फोन से कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें Android और iOS कॉम्बिनेशन शामिल हैं। ये फीचर भविष्य के OTA अपडेट के जरिए इनेबल किया जाएगा। वॉच दोनों डिवाइस से कॉल का जवाब देने और नोटिफिकेशन सिंक करने को सपोर्ट करती है। यह 350 से ज्यादा वॉच फेस भी देती है।

OnePlus ने Watch Lite में 339mAh की बैटरी दी है, जिसकी रेटेड कैपेसिटी 330mAh है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी लाइफ 10 दिनों तक चलती है, आम इस्तेमाल के साथ लगभग सात दिन और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले इनेबल होने पर चार दिनों तक चलती है। कंपनी के मुताबिक, चार्ज होने में 90 मिनट तक लगते हैं, जबकि 10 मिनट के चार्ज से 24 घंटे तक का इस्तेमाल मिलता है।

OnePlus Watch Lite में स्टेनलेस-स्टील केस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 55 प्रतिशत ग्लास फाइबर वाले PA से बना प्लास्टिक बैक और एक ग्लास सेंसर विंडो है। ये फ्लोरोरबर स्ट्रैप और स्टेनलेस-स्टील बकल के साथ आता है। स्मार्टवॉच को वाटर रेजिस्टेंस के लिए 5ATM रेट किया गया है और इसमें IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है।