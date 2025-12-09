OnePlus की ये नई स्मार्टवॉच 17 दिसंबर को होगी लॉन्च, जानें क्या कुछ होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus की अपकमिंग स्मार्टवॉच OnePlus Watch Lite, OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 के साथ ही कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अपकमिंग स्मार्टवॉच के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब यूरोप के एक देश में लाइव हो गई है। माइक्रोसाइट में Watch Lite के मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में भी बताया गया है, जिसमें इसकी बैटरी लाइफ, डिजाइन, डिस्प्ले ब्राइटनेस और हेल्थ फीचर्स शामिल हैं। स्मार्टवॉच में एक गोल डायल होगा जिसके चारों ओर मेटल फ्रेम होगा।

OnePlus Watch Lite कुछ मार्केट में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा चीन की टेक कंपनी की हंगरी में वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट ने कन्फर्म किया है कि OnePlus Watch Lite कुछ मार्केट में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा, इसी दिन कंपनी भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 भी लॉन्च करेगी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये वियरेबल भारत में भी उसी दिन लॉन्च होगा या इसे भविष्य में देश में पेश किया जाएगा।

OnePlus Watch Lite में एक गोल डायल होगा, जो मेटल फ्रेम से घिरा हुआ लग रहा है। इसमें राइट साइड एक क्राउन होगा, साथ ही एक रेक्टेंगुलर बटन होगा, जिसका इस्तेमाल वॉच UI में नेविगेट करने के लिए किया जा सकता है। ये एक रबर स्ट्रैप के साथ आएगा। अपकमिंग स्मार्टवॉच ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन में आएगी, जिसमें क्रमश: एक ब्लैक और एक बेज स्ट्रैप होगा।