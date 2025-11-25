OnePlus Watch Lite का डिजाइन आया सामने, OnePlus 15R के साथ होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus अपकमिंग OnePlus Watch Lite, के साथ अपने वियरेबल लाइनअप को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। ये एक नई एंट्री-लेवल स्मार्टवॉच है जो ब्रांड के बढ़ते इकोसिस्टम में शामिल होने वाली है। हफ्तों तक टीजर और कई रीजनल वेबसाइट पर दिखने के बाद, कंपनी ने अब कन्फर्म किया है कि वॉच लाइट अगले महीने यूरोप में एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट में डेब्यू करेगी। OnePlus के प्रीमियम वियरेबल्स के ज्यादा सस्ते ऑप्शन के तौर पर, लाइट वर्शन में जरूरी हेल्थ और फिटनेस फीचर्स मिलने की उम्मीद है, साथ ही ब्रांड के हाल के डिवाइस के हिसाब से डिजाइन लैंग्वेज भी अपनाई जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus Watch Lite 17 दिसंबर को लॉन्च होगी OnePlus ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि OnePlus Watch Lite 17 दिसंबर को यूरोप में OnePlus 15R हैंडसेट के साथ लॉन्च होगी। अपकमिंग स्मार्टवॉच कई वनप्लस रीजनल वेबसाइट पर दिखी है, जिसमें UK और नीदरलैंड की वेबसाइट्स भी शामिल हैं। इसे हाल ही में 'OnePlus New Watch' के तौर पर टीज किया गया था। इस मॉडल को कंपनी की पहली एंट्री-लेवल स्मार्टवॉच के तौर पर पेश जाएगा।

वनप्लस वॉच लाइट सिल्वर केसिंग, रोटेटिंग क्राउन, साइड बटन और ऑरेंज स्टिचिंग वाले ऑफ-व्हाइट सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ आती है। वनप्लस ने इसके पूरे स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म नहीं किए हैं, हालांकि वॉच फेस प्रीव्यू से स्टेप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कैलोरी ट्रैकिंग और टेम्परेचर, UV लेवल, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड जैसे एनवायरनमेंटल मेट्रिक्स के लिए सपोर्ट का पता चलता है। शुरुआती अंदाजे बताते हैं कि ये Oppo Watch S जैसा स्लिम प्रोफाइल वाला होगा, लेकिन OnePlus ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

स्मार्टवॉच OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 के साथ एक ग्लोबल इवेंट में लॉन्च होगी। फोन और टैबलेट दोनों नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और भारत में रिलीज किए जाएंगे, जबकि वॉच लाइट फिलहाल यूरोप के लिए एक्सक्लूसिव रह सकती है।