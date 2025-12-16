Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus का टर्बो गेमिंग 5G फोन: 8000mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:43 AM (IST)

    वनप्लस ने हाल ही में अपने फ्लैगशिप OnePlus 15 को लॉन्च किया था और अब 17 दिसंबर को भारत में OnePlus 15R लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही, कंप ...और पढ़ें

    Hero Image

    OnePlus का टर्बो गेमिंग 5G फोन: 8000mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने कुछ वक्त पहले अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप OnePlus 15 को लॉन्च किया था और यह डिवाइस कई कमाल के फीचर्स से लैस है। फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और यूनिक डिजाइन होने की वजह से दुनियाभर में लोगों ने इसे खूब पसंद किया। कंपनी कल यानी 17 दिसंबर को भारत में OnePlus 15R भी लॉन्च करने जा रही है। इसी बीच अब कंपनी ने एक और घोषणा कर दी है कि वह एक नया टर्बो लाइनअप पेश करने की तैयारी में है जो खास तौर पर गेमिंग पर फोकस करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जी हां, कंपनी के चाइना के प्रेसिडेंट, ली जी ने घोषणा की है कि कंपनी जल्द ही टर्बो सीरीज पेश करने वाली है। इस टर्बो लाइनअप में OnePlus के फ्लैगशिप डिवाइस के पावरफुल परफॉर्मेंस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इन डिवाइस में बेहतर बैटरी लाइफ और जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    OnePlus टर्बो गेमिंग फोन लाइनअप में क्या खास?

    हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि OnePlus टर्बो लाइनअप के डिवाइस में 6.7-इंच का OLED 1.5K डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ ही इन डिवाइस में 165Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है ताकि सभी यूजर्स को एक बेहतरीन व्यूइंग और स्मूथ स्क्रॉल एक्सपीरियंस मिले। इतना ही नहीं यह डिवाइस हाल ही में लॉन्च हुए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से से हो सकता है। बता दें कि ये वही चिपसेट है जो हमें आने वाले OnePlus 15R में देखने को मिलने वाला है।

    8000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

    OnePlus टर्बो फोन में न सिर्फ बेहतर प्रोसेसर बल्कि 8000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल सकती है। साथ ही डिवाइस में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। डिवाइस के अंदर OnePlus कैमरे के मामले में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि डिवाइस में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल सकता है।

    यह भी पढ़ें- OnePlus 15R की लॉन्चिंग से पहले कीमत का चल गया पता, स्पेसिफिकेशन्स भी आई सामने