OnePlus का टर्बो गेमिंग 5G फोन: 8000mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने कुछ वक्त पहले अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप OnePlus 15 को लॉन्च किया था और यह डिवाइस कई कमाल के फीचर्स से लैस है। फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और यूनिक डिजाइन होने की वजह से दुनियाभर में लोगों ने इसे खूब पसंद किया। कंपनी कल यानी 17 दिसंबर को भारत में OnePlus 15R भी लॉन्च करने जा रही है। इसी बीच अब कंपनी ने एक और घोषणा कर दी है कि वह एक नया टर्बो लाइनअप पेश करने की तैयारी में है जो खास तौर पर गेमिंग पर फोकस करेगी।

जी हां, कंपनी के चाइना के प्रेसिडेंट, ली जी ने घोषणा की है कि कंपनी जल्द ही टर्बो सीरीज पेश करने वाली है। इस टर्बो लाइनअप में OnePlus के फ्लैगशिप डिवाइस के पावरफुल परफॉर्मेंस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इन डिवाइस में बेहतर बैटरी लाइफ और जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

OnePlus टर्बो गेमिंग फोन लाइनअप में क्या खास? हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि OnePlus टर्बो लाइनअप के डिवाइस में 6.7-इंच का OLED 1.5K डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ ही इन डिवाइस में 165Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है ताकि सभी यूजर्स को एक बेहतरीन व्यूइंग और स्मूथ स्क्रॉल एक्सपीरियंस मिले। इतना ही नहीं यह डिवाइस हाल ही में लॉन्च हुए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर से से हो सकता है। बता दें कि ये वही चिपसेट है जो हमें आने वाले OnePlus 15R में देखने को मिलने वाला है।