OnePlus 15R की लॉन्चिंग से पहले कीमत का चल गया पता, स्पेसिफिकेशन्स भी आई सामने

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    OnePlus 15R की लॉन्चिंग से पहले ही इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स से जुड़ी डिटेल्स सामने आ गई हैं। वनप्लस भी अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में काफी जानकारी ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus भारत में प्रीमियम मिड रेंज में नया फोन लॉन्च करने वाला है। वनप्लस का यह फोन 17 दिसंबर को OnePlus 15R नाम के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो OnePlus 15R स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6T का रीब्रांड वर्जन होगा। संभव है कि कंपनी कुछ बदलावों के साथ इसे भारत में पेश कर सकती हैं। इस फोन के लॉन्च से पहले इसकी संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं।

    OnePlus 15R: भारत में क्या होगी कीमत?

    टिपस्टर पारस गुगलानी के मुताबिक अपकमिंग OnePlus 15R स्मार्टफोन भारत में दो ऑप्शन में लॉन्च होगा। इस फोन का बेस वेरिएंट 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है। इसकी कीमत 45,999 रुपये से 46,999 रुपये के बीच में हो सकती है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो यह 12 जीबी की रैम और 512 जीबी स्टोरेज के साथ मार्केट में आएगा, जिसकी कीमत करीब 51,999 रुपये हो सकती हैं।

    ऊपर बताई कीमत में बैंक ऑफर शामिल नहीं हैं। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी सलेक्टेड बैंक कार्ड पर 3000 रुपये से 4000 रुपये तक डिस्काउंट ऑफर कर सकती है। वनप्लस का यह फोन दो कलर ऑप्शन - चारकोल ब्लैक और मिंटी ग्रीन ऑप्शन में बिक्री के लिए लाया जा सकता है।

    OnePlus 15R की संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    प्रोसेसर: OnePlus अपकमिंग OnePlus 15R स्मार्टफोन को लेकर कई डिटेल्स ऑफिशियली शेयर कर चुका है। यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यानी OnePlus 15R क्वालकॉम के इस चिपसेट के साथ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन होगा।

    डिस्प्ले: OnePlus 15R स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रेजोल्यूशन Full HD+ होगा। यही डिस्प्ले कंपनी के फ्लैगशिप OnePlus 15 में भी मिलती है।

    बैटरी और चार्जिंग: कंपनी ने कन्फर्म किया है कि OnePlus15R स्मार्टफोन में 7400 mAh की बैटरी मिलेगी। रिपोर्ट्स की मानें तो वनप्लस का यह फोन 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मार्केट में लाया जाएगा। फिलहाल चार्जिंग कैपेसिटी को लेकर वनप्लस ने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है।

    कैमरा सेटअप: वनप्लस के अपकमिंग फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करेगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल लेंस मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है।

