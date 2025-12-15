OnePlus का 8,300mAh बैटरी वाला जबरदस्त 5G फोन, 100W फास्ट चार्जिंग और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने हाल ही में अपने नए फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 15 को लॉन्च किया है। इसी कड़ी में अब कंपनी एक और डिवाइस लॉन्च करने वाली है जिसे OnePlus 15R के नाम से पेश किया जाएगा। यह डिवाइस इसी हफ्ते लॉन्च होगा जो डिजाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ और कैमरा फीचर्स में काफी जबरदस्त होने वाला है। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही डिवाइस के कुछ खास डिटेल्स कन्फर्म कर दिए हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
OnePlus 15R की लॉन्च डेट और उपलब्धता
OnePlus का ये डिवाइस भारत में इसी हफ्ते 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही कंपनी नए OnePlus Pad Go 2 को भी पेश करेगी। लॉन्च के बाद आप इस डिवाइस को Amazon, ऑफिशियल OnePlus ऑनलाइन स्टोर और अन्य रिटेल पार्टनर्स से खरीद पाएंगे।
OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स
OnePlus का कहना है कि इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही इस डिवाइस में 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। साथ ही इस डिवाइस में आपको 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और सबसे बड़ी 8,300mAh की बैटरी मिलने वाली है। इसके अलावा डिवाइस में 165Hz रिफ्रेश रेट और 3,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। फोन में 6.83-इंच का LTPS OLED स्क्रीन भी मिलती है।
फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में OIS सपोर्ट के साथ 50MP Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है और साथ ही 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलेगा। डिवाइस में सामने की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का कैमरा मिल सकता है।
OnePlus 15R की संभावित कीमत
हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि OnePlus 15R के 12GB + 256 GB वेरिएंट की कीमत भारत में 45,000 रुपये से 49,000 रुपये के बीच हो सकती है। जबकि 12GB + 512GB वेरिएंट का प्राइस 52,000 रुपये तक हो सकता है।
