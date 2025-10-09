OnePlus का नया OxygenOS 16 जल्द होने वाला है लॉन्च, जानें क्या कुछ होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 16 अक्टूबर को OxygenOS 16 लॉन्च करने जा रहा है और कंपनी ने अपने नए ऑपरेटिंगसिस्टम के डिजाइन को टीज करना शुरू कर दिया है, जो OnePlus 15 पर डेब्यू कर सकता है। अब, Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 के लिए एक डेडिकेटेडलैंडिंग पेज हमें दिखाता है कि इस अपडेट से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये बताता है कि OnePlus के आने वाले सॉफ्टवेयर में नए कनेक्टिविटी और मल्टीटास्किंगफीचर्स होंगे। इसके अलावा, टेक फर्म ने रीडिजाइन की गई गैलरी, नोट्स और वेदरऐप्स की झलक भी शेयर की है। OxygenOS 16 अपडेट में Google के Gemini मॉडल्स का सपोर्ट भी इसकी AI suite के जरिए दिया जाएगा।

OxygenOS 16 देगा Zero-Lag मल्टीटास्किंग OxygenOS 16 के लॉन्च के लिए बने एक माइक्रोसाइट का दावा है कि नया Android 16-बेस्ड अपडेट 'Zero-Lag' मल्टीटास्किंगएक्सपीरियंस देगा। कंपनी का कहना है कि यूजर्सInstagram Reels को तीन घंटे तक स्क्रॉल कर सकेंगे, वो भी 'जीरो स्लोडाउन' के साथ। OnePlus ने कहा कि ये एक घंटे की गेमिंगमल्टीटास्किंग को भी सपोर्ट करेगा, जिससे यूजर्स 120Hz Battlegrounds Mobile India (BGMI) और फोन कॉल्स के बीच स्विच कर पाएंगे, जबकि स्क्रीनरिकॉर्डिंग भी जारी रहेगी।

OnePlus के मुताबिक, OxygenOS 16 OnePlus Pad 3 पर भी 'Zero-Lag' ऐपस्विचिंगइनेबल करेगा। यूजर्स एक साथ पांच ऐप्स तक को मल्टी-विंडो और पॉप-अपविंडोलेआउट्स में एक्सेस कर पाएंगे। यूजर्सऐप के नीचे लेफ्टकॉर्नर को पकड़कर फ्लोटिंगविंडो को रिसाइज भी कर सकेंगे। OnePlus ने ये भी डेमो किया कि OxygenOS 16 के साथ यूजर्स सिर्फ स्वाइप करके एक ऐप से दूसरे ऐप में नेविगेट कर सकेंगे।

अपकमिंगAndroid 16-बेस्ड OxygenOS 16 नए कनेक्टिविटीफीचर्स भी लाएगा। ये यूजर्स को macOS या Windows PCs पर अपने फोन की स्क्रीनमिरर करने और फाइल्स को ड्रैग और ड्रॉप करने की इजाजत देगा। नया अपडेट रिमोट वर्किंग की सुविधा भी लाएगा। OxygenOS 16 अपडेट के साथ, OnePlus यूजर्स अपने डिवाइसेज को Apple Watch, iPhone, OnePlus टैबलेट्स और OnePlus फोन्स के साथ सिंक कर पाएंगे।

इसके अलावा, OxygenOS 16 अपडेट नया होम स्क्रीन, ऐपट्रे और विजेट्स डिजाइन भी पेश करेगा। ऐपआइकॉनसर्कुलर दिखाई देते हैं, जबकि विजेट्स को स्क्वायर और सर्कलमिक्स वाले स्क्विरकल डिजाइन में दिखाया गया है। OnePlus का नेटिवPhoto ऐप भी रीडिजाइन किया गया है, जिसमें Apple के लिक्विडग्लास जैसे टॉगल शामिल हैं। साथ ही, Notes और Weather ऐप्स में भी ऐनिमेशन और यूजरइंटरफेस के मामले में बदलाव किए गए हैं।