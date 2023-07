OnePlus Open के नाम से एंट्री करेगा वनप्लस का पहला फोल्डेबल फोन, मार्केट में मौजूद टॉप ब्रांड से होगा मुकाबला

OnePlus Teases Name of Its First Foldable Phone इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वनप्लस के फोल्डेबल फोन को लेकर मार्केट में लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। कंपनी का यह फोन इस साल पेश किया जा सकता है। कंपनी की ओर से नए फोल्डेबल फोन को लेकर लेटेस्ट ट्वीट किया है। कंपनी ने अपने पहले फोल्डेबल फोन के नाम की जानकारी दी है।