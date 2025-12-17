OnePlus Pad Go 2 टैबलेट भारत में लॉन्च, 10,050mAh बैटरी और 5G कनेक्टिविटी से है लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Pad Go 2 को बुधवार को भारत में OnePlus 15R स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया गया। ये नया एंड्रॉयड टैबलेट दो कलर ऑप्शन में आता है और MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट पर चलता है। OnePlus Pad Go 2 में 5G कनेक्टिविटी है और इसमें 12.1-इंच का LCD पैनल है जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट है। इसमें 33W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10,050mAh की बैटरी भी है।

OnePlus Pad Go 2 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में OnePlus Pad Go 2 की कीमत 8GB रैम और 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज (सिर्फ Wi-Fi) वाले बेस मॉडल के लिए 26,999 रुपये से शुरू होती है। कंपनी ने 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी पेश किया है, जिसमें 8GB रैम और Wi-Fi कनेक्टिविटी है। इसकी कीमत 29,999 रुपये रखी गई है। ग्राहक Wi-Fi और 5G कनेक्टिविटी वाले 8GB + 256GB मॉडल का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसकी कीमत 32,999 रुपये रखी गई है।

OnePlus Pad Go 2 लैवेंडर ड्रिफ्ट और शैडो ब्लैक (सिर्फ 5G वेरिएंट के लिए) कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और ये 18 दिसंबर से Amazon, OnePlus इंडिया वेबसाइट और दूसरे रिटेल चैनलों पर मिलेगा। इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर, OnePlus ग्राहकों को 2,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 1,000 रुपये का लिमिटेड-टाइम डिस्काउंट दे रहा है। इससे शुरुआती कीमत घटकर 23,999 रुपये हो जाएगी।

OnePlus Pad Go 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स OnePlus Pad Go 2 OxygenOS 16 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इसमें 12.1-इंच का 2.8K (1,980x2,800 पिक्सल) LCD डिस्प्ले है जिसमें Dolby Vision सपोर्ट, 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 284ppi पिक्सल डेंसिटी और 88.5 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। डिस्प्ले में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और DPI-P3 कलर गैमट का 98 प्रतिशत कवरेज देने का दावा किया गया है। OnePlus Pad Go 2 में 4nm MediaTek Dimensity 7300-Ultra चिपसेट है, साथ में 8GB LPDDR5x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज है। टैबलेट में चार स्पीकर हैं। ये AI-बेस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स जैसे AI राइटर, AI रिकॉर्डर और AI रिफ्लेक्शन इरेजर को सपोर्ट करता है।

कैमरे की बात करें तो OnePlus Pad Go 2 में सिंगल 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। सामने की तरफ, इसमें वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। OnePlus Pad Go 2 में कनेक्टिविटी ऑप्शन में Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4 और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। टैबलेट ऑथेंटिकेशन के लिए फेस अनलॉक फीचर देता है। ये मल्टीटास्किंग के लिए कंपनी के खुद के बनाए Open Canvas सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है।

OnePlus Pad Go 2 में 10,050mAh की बैटरी है, जो 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग (वायर्ड) को सपोर्ट करती है, जिससे फुल चार्ज होने में 129 मिनट लगते हैं और 6.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है। दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 15 घंटे तक (वीडियो प्लेबैक) या 60 घंटे तक (स्टैंडबाय) चल सकता है।