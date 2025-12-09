Language
    10,050mAh बैटरी वाला OnePlus का शानदार टैबलेट, 8GB रैम और मीडियाटेक प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:15 AM (IST)

    वनप्लस जल्द ही OnePlus Pad Go 2 लॉन्च करने जा रहा है, जो 17 दिसंबर को पेश होगा। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300-अल्ट्रा चिपसेट, 8GB रैम और एंड्रॉयड 16 ...और पढ़ें

    10,050mAh बैटरी वाला OnePlus का शानदार टैबलेट, 8GB रैम और मीडियाटेक प्रोसेसर भी  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस जल्द ही अपना एक नया टैबलेट लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी OnePlus Pad Go 2 के नाम से पेश करने जा रही है। यह टैबलेट वनप्लस पैड गो का सक्सेसर होने वाला है जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था। कंपनी अब नए वाले टैबलेट को ऑफिशियली 17 दिसंबर को एक इवेंट में लॉन्च करेगी। इसके एक दिन बाद यानी 18 दिसंबर को इसकी पहली सेल शुरू होगी।

    कंपनी के मुताबिक, यह टैबलेट स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी जबरदस्त होने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस आने वाले डिवाइस के बारे में कई खास डिटेल्स पहले ही बता दिए हैं, जिसमें टैबलेट का प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग फीचर्स शामिल हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    OnePlus Pad Go 2 के खास फीचर्स

    ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया है कि वनप्लस के इस आने वाले टैबलेट में मीडियाटेक का डाइमेंसिटी 7300-अल्ट्रा ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो 4nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर तैयार किया गया है। इतना ही नहीं इस टैबलेट को चार साल तक स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए TÜV SÜD द्वारा सर्टिफाइड भी किया गया है। इसके अलावा गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि वनप्लस पैड गो 2 में 8GB रैम होगी और यह लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 से लैस हो सकता है।

    10,050mAh की बड़ी बैटरी

    न सिर्फ दमदार प्रोसेसर बल्कि वनप्लस पैड गो 2 में 10,050mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही इस टैबलेट में 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये टैबलेट 15 घंटे तक लगातार वीडियो प्लेबैक, 53 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक और 60 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम ऑफर कर सकता है। इसके अलावा इसमें आपको डिवाइस दूसरे डिवाइस को पावर देने के लिए रिवर्स केबल चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।

    डिवाइस के साथ स्टाइलस भी

    वनप्लस ने यह भी खुलासा किया है कि आने वाले वनप्लस पैड गो 2 स्टाइलो, वनप्लस पैड गो डिवाइस के साथ कम्पैटिबल पहला स्टाइलस भी देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आप आसानी से नोट्स लेने, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव के काम आसानी से कर पाएंगे। कंपनी के मुताबिक, स्टाइलस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा और 10 मिनट के चार्ज में आधे दिन आप इसे यूज कर पाएंगे।

