8300mAh बैटरी वाले OnePlus 15R की भारत में क्या होगी कीमत? 17 दिसंबर को होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus भारत में जल्द ही OnePlus 15R स्मार्टफोन और OnePlus Pad Go 2 टैबलेट लॉन्च करेगा। OnePlus 15R स्मार्टफोन कंपनी के पिछले साल लॉन्च OnePlus 13R को रिप्लेस करेगा। OnePlus 15R के बारे में बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 6.83-इंच के OLED डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz होगा। इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा।

वनप्लस के इस अपकमिंग फोन में 8,300mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। यहां हम वनप्लस 15आर स्मार्टफोन के बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। OnePlus 15R भारत में क्या होगी कीमत? रिपोर्ट्स की मानें तो, OnePlus 15R स्मार्टफोन को भारत में 45,000 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। टॉप वेरिएंट की कीमत 50 हजार रुपये हो सकती है। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल OnePlus 13R को भारत में 42,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था।

OnePlus 15R कब होगा लॉन्च? OnePlus ने कंफर्म किया है कि वह 17 दिसंबर को 15R स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। कंपनी इसी दिन अपना टैबलेट OnePlus Pad Go 2 को भी लॉन्च करेगा। दोनों ही डिवाइस Amazon, OnePlus के ऑनलाइन स्टोर और दूसरे रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

OnePlus 15R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15R स्मार्टफोन में 6.83-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 165Hz होगा। इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 3,600 निट्स होगी, जो सनलाइट में भी बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस ऑफर करेगी।