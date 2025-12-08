Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8300mAh बैटरी वाले OnePlus 15R की भारत में क्या होगी कीमत? 17 दिसंबर को होगा लॉन्च

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इस फ़ोन में 8300mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। फ़ोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कई तरह की अ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus भारत में जल्द ही OnePlus 15R स्मार्टफोन और OnePlus Pad Go 2 टैबलेट लॉन्च करेगा। OnePlus 15R स्मार्टफोन कंपनी के पिछले साल लॉन्च OnePlus 13R को रिप्लेस करेगा। OnePlus 15R के बारे में बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 6.83-इंच के OLED डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz होगा। इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वनप्लस के इस अपकमिंग फोन में 8,300mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। यहां हम वनप्लस 15आर स्मार्टफोन के बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स शेयर कर रहे हैं।

    OnePlus 15R भारत में क्या होगी कीमत?

    रिपोर्ट्स की मानें तो, OnePlus 15R स्मार्टफोन को भारत में 45,000 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। टॉप वेरिएंट की कीमत 50 हजार रुपये हो सकती है। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल OnePlus 13R को भारत में 42,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था।

    OnePlus 15R कब होगा लॉन्च?

    OnePlus ने कंफर्म किया है कि वह 17 दिसंबर को 15R स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। कंपनी इसी दिन अपना टैबलेट OnePlus Pad Go 2 को भी लॉन्च करेगा। दोनों ही डिवाइस Amazon, OnePlus के ऑनलाइन स्टोर और दूसरे रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

    OnePlus 15R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    OnePlus 15R स्मार्टफोन में 6.83-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 165Hz होगा। इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 3,600 निट्स होगी, जो सनलाइट में भी बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस ऑफर करेगी।

    वनप्लस का यह अपकमिंग फोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Gen 5 चिप के साथ मार्केट में एंट्री करेगा। इस फोन में 8,300mAh की बैटरी मिलेगी, जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा।

    फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus 15R में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा, जिसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया जाएगा। इस फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- OnePlus 15R जल्द होने वाला है भारत में जल्द, जानें क्या कुछ होगा खास