OnePlus 15R जल्द होने वाला है भारत में जल्द, जानें क्या कुछ होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus अब अपना नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप किलर, OnePlus 15R, इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है। साथ में OnePlus Pad Go 2 टैबलेट को भी पेश किया जाएगा। डिवाइस की माइक्रोसाइट Amazon और ऑफिशियल ई-स्टोर पर पहले से लाइव है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कुछ की स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म की हैं, जिसमें परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर और ड्यूरेबिलिटी शामिल है। आइए जानते हैं OnePlus 15R इंडिया की लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशन्स, प्राइस रेंज और दूसरी डिटेल्स।

OnePlus 15R इंडिया लॉन्च डेट OnePlus 15R इंडिया में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि OnePlus Pad Go 2 भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिवाइस Amazon, OnePlus ई-स्टोर, रिटेल चैनल पार्टनर्स और OnePlus स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

OnePlus 15R स्पेसिफिकेशन्स OnePlus 15R 6.83-इंच AMOLED पैनल के साथ आ सकता है जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट होगा। डिवाइस में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट कन्फर्म है और ये 16GB RAM और 1TB स्टोरेज तक के साथ पेयर हो सकता है। डिवाइस Android 16-बेस्ड ColorOS 6 पर रन करेगा ये भी कन्फर्म है। डिवाइस में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट के साथ इंडस्ट्री-फर्स्ट 8,300mAh बैटरी आ सकती।