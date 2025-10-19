OnePlus का ये नया टैबलेट 27 अक्टूबर को होगा लॉन्च, मिलेगा 3K डिस्प्ले

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली।OnePlus Pad 2 इस महीने चीन में लॉन्च होने जा रहा है, कंपनी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। ब्रांड ने Weibo पर अपकमिंगटैबलेट का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें लॉन्चडेट, कलरऑप्शन और कुछ स्पेसिफिकेशन्सदिखाई दिए हैं। OnePlus ने इससे पहले इसी नाम का टैबलेटग्लोबलमार्केट्स में लॉन्च किया था, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन्स अलग थे। चीन में ग्राहक अब अपकमिंगOnePlus Pad 2 को प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। येटैबलेटOnePlus 15 के साथ दो कलरऑप्शन में लॉन्च होगा। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इसमें 3K रेजोल्यूशन डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट मिलेगा।

OnePlus Pad 2 के स्पेसिफिकेशन्स अपकमिंगOnePlus Pad 2 चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च होगा। येइवेंट शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार 4:30 बजे) शुरू होगा। इसी इवेंट में फ्लैगशिपOnePlus 15 और OnePlus Ace 6 भी पेश किए जाएंगे। कंपनी ने OnePlus Pad 2 के लिए अपनेऑफिशियलस्टोर, JD.com और दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दिए हैं। इसे Azureऔर डार्कग्रेकलरऑप्शनमेंपेशकिया जाएगा।

चीन में OnePlusPad 2 को तीन वेरिएंट- 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 16GB + 512GB RAM औरस्टोरेजऑप्शनकेसाथ पेश किया जाएगा। इसमें MediaTekDimensity 9400+ चिपसेटमिलेगाऔर ये 3K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले के साथ 144Hz रिफ्रेशरेटसपोर्ट करेगा।

गौर करनेवाली बात है कि कंपनी पहले से ही भारत समेतग्लोबल मार्केट में OnePlusPad 2 नाम से टैबलेटबेचरही है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, 12GB तकRAM और 256GB तक स्टोरेज मिलता है। येमॉडल 3K डिस्प्ले के साथ जुलाई 2024 में लॉन्च हुआ था।