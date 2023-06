OnePlus के दो नए Smartphone, ईयरबड्स और नेकबैंड ईयरफोन की धमाकेदार होगी एंट्री, 5 जुलाई को लॉन्च होंगे डिवाइस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वनप्लस ने अपने नए प्रोडक्ट्स को भारत में लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी भारतीय यूजर्स के लिए चार नए प्रोडक्ट पेश करने जा रही है। कंपनी OnePlus Nord 3 5G, OnePlus Nord CE 3 5G, OnePlus Nord Buds 2r और OnePlus BWZ2 ANC को लॉन्च करेगी।

वनप्लस ने इन प्रोडक्ट्स को लॉन्चिंग डेट भी कन्फर्म कर दी है। अगर आप भी वनप्लस के नए प्रोडक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है।

कंपनी अपने यूजर्स के लिए 5 जुलाई को नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। नए प्रोडक्ट्स में भारतीय यूजर्स के लिए दो नए स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 5G, और OnePlus Nord CE 3 5G, एक नया ईयरबड OnePlus Nord Buds 2r और एक नेकबैंड ईयरफोन OnePlus BWZ2 ANC लाया जा रहा है।

Pack your passports because we're taking off with the #OnePlusNord3 5G on July 5th at 21:30 GMT+8 | 19:00 IST | 15:30 CEST!https://t.co/jvWvkWdCzE pic.twitter.com/ki4752P1Jq