OnePlus ने लॉन्च किया Type-C वाला वायर्ड ईयरफोन, जानें कीमत और खूबियां
OnePlus ने भारत में टाइप-सी कनेक्टिविटी वाले नए वायर्ड ईयरफोन लॉन्च किए हैं। ये हाफ इन-ईयर डिजाइन वाले ईयरफोन 999 रुपये में उपलब्ध हैं। इनमें 14.2mm का डायनमिक ड्राइवर और स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए Type-C पोर्ट दिया गया है। ये स्किन फ्रेंडली मैटेरियल से बने हैं और टैंगल फ्री हैं, जो वनप्लस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने भारत में वायर्ड ईयरफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी का लेटेस्ट डिवाइस आपको स्मार्टफोन के साथ फ्री मिलने वाले ईयरफोन्स की याद दिलाएगा। वनप्लस के हाफ इन-ईयर वायर्ड डिजिटल ईयरफोन को टाइप-सी कनेक्टिविटी के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। यहां हम आपको वनप्लस के लेटेस्ट ईयरफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
OnePlus Half In-Ear Wired Type-C Earphones
OnePlus Half In-Ear ईयरफोन के नाम से पता चलता है कि इन्हें क्लासिक हाफ इन-ईयर डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इनका लुक काफी हद तक Apple के EarPods से मिलता है। इन ईयरफोन में ऑडियो सपोर्ट के लिए डिजिटल सिग्नल इंटरफेस दिया गया है। यह सेटअप यूजर्स को हाई क्वालिटी साउंड क्वालिटी ऑफर करता है। वनप्लस के लेटेस्ट ईयरफोन में 14.2mm का डायनमिक ड्राइवर दिया गया है। इस ड्राइवर को वनप्लस के अकोस्टिक टीम ने ट्यून किया है। इन ईयरफोन को फोन से कनेक्ट करने के लिए Type-C पोर्ट दिया गया है।
OnePlus का कहना है कि ये ईयरफोन स्टेबल कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। यानी इनसे आप एचडी कॉल भी कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने इन-लाइन रिमोट भी दिया है, जिसकी मदद से म्यूजिक कंट्रोल के साथ-साथ कॉल पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। इन ईयरफोन में ईयरटिप्स में सिलिकन नहीं मिलता है। कंपनी का कहना है कि इसमें स्किन फ्रेंडली मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही यह वायर टैंगल फ्री है, जो आपस में उलझती नहीं है।
OnePlus Half In-Ear Wired Type-C Earphones की कीमत
वनप्लस का यह ईयरफोन सिंगल कलर ऑप्शन - व्हाइट में पेश किया गया है। कंपनी ने इसे 999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इन्हें वनप्लस की वेबसाइट और ऑफिशियल रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है।
