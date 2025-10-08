वनप्लस कब लॉन्च करेगा OxygenOS 16, किन-किन स्मार्टफोन को मिलेगा Android 16 वाला अपडेट?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने Android 16 पर आधारित अपने लेटेस्ट यूजर इंटरफेस OxygenOS 16 अपडेट को रिलीज करने का एलान कर दिया है। यह अपडेट 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि कंपनी लॉन्च के साथ ही वनप्लस यूजर्स के लिए इसे रोल आउट करना शुरू कर देगी। कई सारे वनप्लस यूजर्स लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन वाले अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी वनप्लस स्मार्टफोन यूज करते हैं और नए ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि कंपनी किन-किन स्मार्टफोन के लिए इस अपडेट को रोलआउट करेगी।

OnePlus के किन स्मार्टफोन को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट? वनप्लस ने ऑफिशियली कोई लिस्ट शेयर नहीं की है, जिसमें उन्होंने OxygenOS 16 अपडेट मिलने वाले स्मार्टफोन के बारे में बताया है। हालांकि OnePlus Community पोस्ट में उन सभी स्मार्टफोन के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके लिए कंपनी Android 16 पर आधारित अपडेट रिलीज करने वाली है। यह लिस्ट में वे स्मार्टफोन हैं, जिन्हें भारत में क्लोज बीटा ट्रायल रखा गया था। यहां हम आपको उन सभी स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें लेटेस्ट अपडेट मिलेगा।

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Pad

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3 वनप्लस के पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसे OnePlus 10 सीरीज, Nord और Nord 2 लाइनअप के साथ-साथ Nord CE मॉडल के लिए कंपनी एंड्रॉयड 16 वाला अपडेट उपलब्ध नहीं करवाएंगी। इसके साथ ही कंपनी के N सीरीज और OnePlus Pad Go टैबलेट को भी यह लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगा।