    OnePlus का ये नया फोन 3 दिसंबर को होगा लॉन्च, मिलेगी 8,300mAh की बैटरी और 165Hz डिस्प्ले

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:59 AM (IST)

    OnePlus Ace 6T को चीन में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसके लॉन्च डेट के साथ कई बड़े स्पेसिफिकेशन्स भी कन्फर्म कर दिए हैं। ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा। फोन में 8,300mAh की बैटरी और 165Hz डिस्प्ले मिलेगा। 

    OnePlus Ace 6T चीन में 3 दिसंबर को लॉन्च होगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 6T दिसंबर के पहले हफ्ते में चीन में लॉन्च होगा। कंपनी ने ये जानकारी गुरुवार को दी। इस घोषणा के साथ, स्मार्टफोन मेकर ने अपकमिंग फोन की बैटरी कैपेसिटी और स्क्रीन रिफ्रेश रेट जैसी कई महत्वपूर्ण फीचर्स की जानकारी भी दी है। हाल ही में, एक कंपनी एग्जीक्यूटिव ने बताया था कि ये हैंडसेट दुनिया का पहला फोन होगा जिसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा, जिसे 26 नवंबर को ग्लोबली लॉन्च किया गया था।

    OnePlus Ace 6T लॉन्च डेट और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक पोस्ट में कंपनी ने बताया कि OnePlus Ace 6T चीन में 3 दिसंबर को शाम 7 बजे (4:30 pm IST) लॉन्च होगा। इसके साथ ही OnePlus ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के मेजर स्पेसिफिकेशन्स भी कन्फर्म किए हैं। OnePlus Ace 6T में 8,300mAh ग्लेशियर बैटरी (चीनी से ट्रांसलेटेड) दी जाएगी। इसमें एक डिस्प्ले होगा, जिसमें 165Hz तक का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा।

    फोन फिलहाल चीन में Oppo China ऑनलाइन स्टोर के जरिए CNY 1 (लगभग 12.6 रुपये) देकर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि OnePlus Ace 6T सेलेक्ट गेम्स में 165fps पर 3 घंटे तक गेमप्ले दे सकेगा। साथ ही फोन में यूजर्स गेमिंग और वीडियो देखने का मजा एक साथ ले सकेंगे।

    OnePlus Ace 6T

    हाल ही में, OnePlus China के प्रेसिडेंट Li Jie Louis ने बताया था कि OnePlus Ace 6T दुनिया का पहला फोन होगा जिसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट मिलेगा, जिसमें Oryon CPU और Adreno GPU शामिल है। अब कंपनी ने ये भी जानकारी दी है कि इस प्रोसेसर के साथ 'विंड चेज़र गेमिंग कर्नेल' का इस्तेमाल किया गया है। OnePlus का दावा है कि इस हैंडसेट ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 3.56 मिलियन पॉइंट्स से ज्यादा स्कोर किया है।

    OnePlus Ace 6T डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग्स के साथ आएगा। इसमें सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा। इस अपकमिंग फोन में 'स्टैंडर्ड बायपास पावर सप्लाई' (चीनी से ट्रांसलेटेड) फीचर और OnePlus 15 जैसे ही जायरोस्कोप सेंसर मिलेगा। ये तीन कलर ऑप्शन्स ब्लैक, ग्रीन और वायलेट में आएगा।

