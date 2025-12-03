OnePlus का ये नया फोन हुआ लॉन्च, 8300mAh की बैटरी से है लैस; मिलेगा 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 6T को स्मार्टफोन ब्रांड ने बुधवार को चीन में Ace 6 लाइनअप के लेटेस्ट एडिशन के रूप में लॉन्च किया। ये हैंडसेट देश में Oppo चाइना ऑनलाइन स्टोर के जरिए तीन कलर ऑप्शन में सेल पर जाएगा। नया OnePlus Ace 6T Qualcomm के नए Snapdragon 8 सीरीज चिपसेट से लैस है, जिसे 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसे 50-मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर लीड करता है। इसके अलावा, ये 8,300mAh की बैटरी और नए विंड चेज़र गेमिंग कर्नेल से इक्विप्ड है। इसमें डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग भी है।

OnePlus Ace 6T की कीमत और उपलब्धता OnePlus Ace 6T की कीमत CNY 2,599 (लगभग 33,000 रुपये) से शुरू होती है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है। वहीं, 16GB RAM + 256GB स्टोरेज, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वाले हाई-एंड ऑप्शन की कीमत क्रमशः CNY 2,899 (लगभग 37,000 रुपये), CNY 3,099 (लगभग 40,000 रुपये) और CNY 3,399 (लगभग 43,000 रुपये) है। टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत CNY 3,699 (लगभग 47,000 रुपये) है, जिसमें 16GB RAM और 1TB इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

लेकिन, एक इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत, कंपनी OnePlus Ace 6T पर CNY 200 (लगभग 2,600 रुपये) का डिस्काउंट दे रही है। ये चीन में Oppo चाइना ऑनलाइन स्टोर पर 5 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। OnePlus Ace 6T फ्लैश ब्लैक, फ्लीटिंग ग्रीन और इलेक्ट्रिक वॉयलेट (चीनी से ट्रांसलेटेड) कलर में उपलब्ध है।

OnePlus Ace 6T के स्पेसिफिकेशन्स OnePlus Ace 6T एक डुअल SIM हैंडसेट है जो Android 16-बेस्ड ColorOS 16 पर रन करता है। इसमें 6.83-इंच फुल-HD+ (1,272x2,800 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 165Hz तक रिफ्रेश रेट, 1,800 nits तक पीक ब्राइटनेस, 450ppi पिक्सल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, 100 परसेंट DCI-P3 कलर गैमट और 330Hz तक टच सैम्पलिंग रेट सपोर्ट है।

ये Qualcomm के ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट से लैस है, जिसमें दो परफॉर्मेंस कोर्स और छह एफिशिएंसी कोर्स शामिल है। प्रोसेसर को 16GB तक LPDDR5x RAM और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है और ये 3.84GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करने में सक्षम है।

फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus Ace 6T डुअल रियर कैमरा यूनिट के साथ इक्विप्ड है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) प्राइमरी शूटर टू-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ है। इसमें 8-megapixel (f/2.2) अल्ट्रावाइड रियर कैमरा भी है, जिसमें 112-डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू मिलता है।

ये सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 16-मेगापिक्सल (f/2.4) फ्रंट-फेसिंग कैमरे से लैस है। रियर कैमरा सेटअप 4K रेजोल्यूशन तक के वीडियो 120fps तक शूट कर सकता है, जबकि सेल्फी कैमरा 1080p वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकता है। ऑनबोर्ड सेंसर्स की लिस्ट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ऐम्बिएंट लाइट सेंसर्स, कलर टेम्परेचर सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्पास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और IR ब्लास्टर शामिल हैं। OnePlus Ace 6T में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, NFC, USB Type-C पोर्ट, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo और QZSS सपोर्ट शामिल है।