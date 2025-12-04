Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    क्या OnePlus 15 से भी बेहतर है OnePlus Ace 6T? 8,300mAh बैटरी वाला दमदार 5G फोन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने चीन में OnePlus Ace 6T लॉन्च करके स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचा दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह नया मॉडल कंपनी के अपने फ्लैगशिप OnePlus 15 से भी आगे निकल सकता है? इसकी वजह है फोन में दी गई 8,300mAh की पावरफुल बैटरी, जो इसे अब तक के सबसे पावरफुल बैटरी फोन्स में शामिल कर देती है। खास बात यह है कि Ace 6T में इस्तेमाल की गई बैटरी टेक्नोलॉजी सिलिकॉन-कार्बन बेस्ड है, जो रेगुलर लिथियम-आयन बैटरियों से ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और दक्षता ऑफर करता है।

    OnePlus Ace 6T अब तक किसी भी फ्लैगशिप फोन में देखी गई सबसे बड़े बैटरी वाले फोन में से एक बन गया है। बैटरी में हाई-डेंसिटी सिलिकॉन कार्बन एनोड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। बैटरी न सिर्फ बड़ी है, बल्कि फोन 100W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सिर्फ 23 मिनट में 50% चार्ज हो सकता है। इससे पहले कंपनी ने वनप्लस 15 लॉन्च किया था, जिसमें 7300mAh की बड़ी बैटरी थी।

    नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट

    OnePlus Ace 6T में क्वालकॉम का 3nm बेस्ड स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट है। वनप्लस 15R, जो ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, उसमें भी यही प्रोसेसर हो सकता है। फोन में एक प्रोप्राइटरी G2 नेटवर्क चिप और एक कस्टम डिस्प्ले चिप है। डिवाइस में 16GB तक LPDDR5X रैम और 1TB तक स्टोरेज है। साथ ही फोन में 6.83-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है। फोन 165Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिवाइस 10-बिट कलर रिज़ॉल्यूशन और 3600 nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है।

    कैमरा हार्डवेयर की बात करें तो डिवाइस में OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का सोनी IMX906 मेन सेंसर और पीछे की तरफ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 16-मेगापिक्सल का है। भारत में, वनप्लस 15R में 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा मिल सकता है।

    OnePlus Ace 6T की कीमत

    इस नए वनप्लस डिवाइस की कीमत की बात करें तो इस डिवाइस की शुरुआती कीमत 2599 युआन यानी लगभग 34 हजार रुपये से शुरू होती है, जहां आपको 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट मिलता है, जबकि 16 जीबी और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 3899 युआन यानी लगभग 50 हजार रुपये तक जाती है। हालांकि, भारत में वनप्लस 15R की कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

