OnePlus 13 पर मिल रहा है 10 हजार का डिस्काउंट, खरीदने से पहले देख लें फीचर्स भी
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी वनप्लस का कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट आपके लिए एक जबरदस्त डील लेकर आया है। जी हां, इस वक्त वनप्लस 13 पर कंपनी जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। जहां आप इस डिवाइस पर सीधे ₹10000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने वनप्लस 15 लॉन्च किया है जिसके बाद अब पुराने मॉडल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं कंपनी फोन पर खास बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। इससे डिवाइस की कीमत और भी ज्यादा काम हो जाती है। चलिए इस शानदार स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं...
OnePlus 13 पर जबरदस्त डिस्काउंट
वनप्लस के इस शानदार डिवाइस की कीमत वैसे तो ₹72,999 है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट इस डिवाइस को सिर्फ ₹62,989 में खरीदने का मौका दे रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी फोन पर शानदार बैंक ऑफर भी दे रही है जहां आप एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड, फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 5% तक का कैशबैक ले सकते हैं।
इसके अलावा फोन पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां आप अपने फोन के बदले ₹56,250 तक की एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी। आपके पुराने फोन की कंडीशन जितनी अच्छी होगी, आपको उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है।
OnePlus 13 के फीचर्स
वनप्लस 13 के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 6.82 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है। डिवाइस में 120Hz का रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन प्लस का सपोर्ट भी है। डिवाइस क्वालकॉम के पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर से लैस है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हैवी ऐप्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा है, तीनों ही 50-मेगापिक्सल सेंसर हैं। फोन का लुक प्रीमियम है और यह IP68 और IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस है।
