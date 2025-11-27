Language
    OnePlus का 9,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    वनप्लस जल्द ही ऐस 6 टर्बो नामक एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट और 9,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। इसमें 6.78 इंच का एलटीपीएस ओएलईडी डिस्प्ले और 165Hz तक का रिफ्रेश रेट हो सकता है। इसे चीन में पहले लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद भारत में वनप्लस नॉर्ड 6 के रूप में 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च कर सकता है जिसे कंपनी OnePlus Ace 6 Turbo के नाम से चीन में पेश कर सकती है। हाल ही में कंपनी ने OnePlus Ace 6 को भी लॉन्च किया था। अब ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चीनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी देश में एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी जल्द ही Ace 6 लाइनअप का तीसरा डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है।

    इस लॉन्च से पहले ही कथित Ace 6 Turbo के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं, जिसमें इसका चिपसेट, डिस्प्ले और बैटरी कैपेसिटी की जानकारी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइस अगले साल भारत में OnePlus Nord 6 के नाम से लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें Snapdragon 8 सीरीज चिप और 9,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है।

    OnePlus Ace 6 Turbo के संभावित स्पेक्स

    दरअसल Weibo पर एक पोस्ट में टिपस्टर Digital Chat Station ने बताया है कि आने वाले इस Turbo डिवाइस में कई शानदार फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार OnePlus Ace 6 Turbo में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट देखने को मिल सकता है। साथ ही इस फोन में सबसे बड़ी 9,000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है।

    165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट

    इतना ही ही इस डिवाइस में 6.78-इंच का LTPS OLED डिस्प्ले मिल सकता है। डिवाइस 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 144Hz या 165Hz तक का स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल सकता है। डिवाइस मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया जा सकता है।

    अगले साल हो सकता है लॉन्च

    रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि OnePlus Ace 6 Turbo को अगले साल जनवरी या फरवरी की शुरुआत में सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जाएगा। जबकि फोन को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में OnePlus Nord 6 के नाम से 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) में पेश किए जाने की उम्मीद है।

