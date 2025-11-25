Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus 15R की लॉन्च डेट कन्फर्म, Pad Go 2 के साथ करेगा एंट्री; देखें संभावित कीमत और फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:37 AM (IST)

    वनप्लस 17 दिसंबर को वनप्लस 15R और पैड गो 2 लॉन्च करने जा रहा है। वनप्लस 15R की संभावित शुरुआती कीमत 44,999 रुपये हो सकती है। इसमें 165Hz OLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होने की उम्मीद है। फोन में 7,800mAh की बैटरी और ड्यूरेबिलिटी रेटिंग्स भी मिल सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    OnePlus 15R की लॉन्च डेट कन्फर्म, Pad Go 2 के साथ करेगा एंट्री; देखें संभावित कीमत और फीचर्स  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने हाल ही में अपना नया वनप्लस 15 लॉन्च किया है जिसके बाद अब कंपनी एक और नया फोन लॉन्च करने जा रही है। जी हां, अब कंपनी वनप्लस 15R को भी लॉन्च करने जा रही है। इस डिवाइस के लॉन्च की भी अब ऑफिशियल डेट तय हो गई है। यह फोन, आने वाली वनप्लस 15 सीरीज में वैल्यू-फोकस्ड एंट्री के तौर पर पेश किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंपनी न सिर्फ वनप्लस 15R को लॉन्च करने वाली है बल्कि इसके साथ नया वनप्लस पैड गो 2 भी लॉन्च होगा, जो 2023 के ओरिजिनल पैड गो का अपग्रेड डिवाइस होने वाला है। इतना ही नहीं वनप्लस रोजाना नोट लेने और बेसिक क्रिएटिव कामों के लिए डिजाइन किया गया एक नया स्टाइलस एक्सेसरी भी Pad Go 2 के साथ लॉन्च कर सकता है। कंपनी 17 दिसंबर को ये सभी डिवाइस लॉन्च करने जा रही है।

    OnePlus 15R की संभावित कीमत

    वनप्लस ने अभी OnePlus 15R की कीमत कन्फर्म नहीं की है, लेकिन R सीरीज हमेशा अपर-मिड-रेंज सेगमेंट में ही आती है। रिपोर्ट्स के अनुसार वनप्लस 15R की शुरुआती कीमत लगभग 44,999 रुपये तक हो सकती है।

    OnePlus 15R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    वनप्लस 15R को कंपनी दो कलर चारकोल ब्लैक और मिंट ब्रीज में पेश कर सकती है। डिवाइस में एक फ्लैट मेटल फ्रेम देखने को मिलेगा और कैमरा सेटअप ऊपर-बाएं कोने में होगा, जो इसे एक क्लीन और मॉडर्न लुक देगा। डिवाइस में 165Hz OLED डिस्प्ले मिल सकती है। साथ ही फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होने की उम्मीद है।

    फोन में सबसे खास इसकी बैटरी लाइफ हो सकती है। डिवाइस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,800mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाले ऑप्शन में से एक बना देती है। हालांकि इस नए वाले 15R में कई ड्यूरेबिलिटी रेटिंग्स, जैसे IP66, IP68, IP69, और IP69K मिल सकती है, जो धूल, पानी और हाई-प्रेशर कंडीशन से इसे प्रोटेक्शन देगी।

    यह भी पढ़ें- OnePlus का 8,000mAh बैटरी वाला जबरदस्त 5G फोन, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर भी