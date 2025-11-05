Language
    OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन 16GB तक रैम और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, 16GB रैम और 1TB स्टोरेज होने की संभावना है। इसमें 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होना है। इस फोन के लॉन्च से पहले कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। वनप्लस के अपकमिंग फोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 चिप, 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह Snapdragon 8 Gen 5 SoC के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा।

    OnePlus Ace 6 Pro Max की संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिपस्टर Smart Pikachu ने पोस्ट किया है कि अपकमिंग OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन 12GB और 16GB की LPDDR5x Ultra RAM ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्टोरेज की बात करें तो यह फोन 256GB, 512GB और 1TB की UFS 4.1 ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। टिपस्टर OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा।

    मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन को तीन कलर ऑप्शन - Electric Purple, Flash Black, और Shadow Green ऑप्शन में लाया जा सकता है। OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसे चीन में नवंबर माह के अंत में पेश किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह फोन Ace 6 Turbo के नाम से भी एंट्री कर सकता है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि वनप्लस का यह फोन भारत में OnePlus 15R के नाम से पेश किया जा सकता है।

    अपकमिंग Ace 6 Pro Max को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसका रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 165Hz है। वनप्लस के इस फोन में 8,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। वनप्लस के इस फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन का सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस होगा। इस फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

