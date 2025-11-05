OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन 16GB तक रैम और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन जल्द लॉन्च होना है। इस फोन के लॉन्च से पहले कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। वनप्लस के अपकमिंग फोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 चिप, 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज के साथ मार्केट में उतारा जा सकता है। यह Snapdragon 8 Gen 5 SoC के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा।

OnePlus Ace 6 Pro Max की संभावित स्पेसिफिकेशन्स चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिपस्टर Smart Pikachu ने पोस्ट किया है कि अपकमिंग OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन 12GB और 16GB की LPDDR5x Ultra RAM ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्टोरेज की बात करें तो यह फोन 256GB, 512GB और 1TB की UFS 4.1 ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। टिपस्टर OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन को तीन कलर ऑप्शन - Electric Purple, Flash Black, और Shadow Green ऑप्शन में लाया जा सकता है। OnePlus Ace 6 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इसे चीन में नवंबर माह के अंत में पेश किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह फोन Ace 6 Turbo के नाम से भी एंट्री कर सकता है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि वनप्लस का यह फोन भारत में OnePlus 15R के नाम से पेश किया जा सकता है।