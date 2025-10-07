कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ OnePlus 15T जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकती है बड़ी बैटरी

OnePlus जल्द ही अपने नए फ्लैगशिप फोन OnePlus 15T को लॉन्च कर सकता है जो OnePlus 13T का सक्सेसर होगा। ये फोन कॉम्पैक्ट डिजाइन और बेहतर हार्डवेयर के साथ आ सकता है। एक लीक के मुताबिक इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7000mAh की बैटरी हो सकती है। भारत में ये OnePlus 15s नाम से लॉन्च हो सकता है जिसमें कुछ मामूली बदलाव होंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15T को OnePlus 13T के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जिसे इस साल अप्रैल में चीन में पेश किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस नए फोन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती लीक में इसके कुछ अहम डिटेल सामने आए हैं। एक टिप्स्टर के मुताबिक, अपकमिंग स्मार्टफोन अपने कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए हार्डवेयर के मामले में बड़े अपग्रेड्स के साथ आ सकता है। ये फोन भारत में OnePlus 15s नाम से लॉन्च हो सकता है, जिसमें भारतीय यूजर्स के लिए कुछ मामूली बदलाव किए जाएंगे और इसे OnePlus 13s का सक्सेसर माना जा रहा है।

OnePlus 15T का संभावित लॉन्च टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स चीनी प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर Smart Pikachu द्वारा शेयर की गई डिटेल के मुताबिक, OnePlus 15T में 6.3-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसके किनारे थोड़े गोल होंगे। इसमें मेटल मिड-फ्रेम और मिनिमलिस्ट कैमरा मॉड्यूल डिजाइन देखने को मिल सकता है। हैंडसेट में कस्टमाइजेबल मल्टी-फंक्शन बटन भी मिलने की उम्मीद है।

मौजूदा OnePlus 13T मॉडल, जो चीन में उपलब्ध है, के लेफ्ट एज पर एक कस्टमाइजेबल शॉर्टकट की दी गई है, जिसने कंपनी के ट्रेडिशनल Alert Slider की जगह ली थी। टिप्स्टर के मुताबिक, OnePlus 15T में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जा सकता है। इसमें 7,000mAh या उससे ज्यादा की बैटरी होने की संभावना है। सिक्योरिटी के लिए, इसमें इन-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है। टिप्स्टर ने अपने पोस्ट पर कमेंट में बताया कि OnePlus 15T को चीन में अगले साल मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास पेश किया जा सकता है। भारत में ये फोन OnePlus 15s नाम से आ सकता है, जिसमें कुछ बदलाव, जैसे छोटी बैटरी, देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, OnePlus 13s में 5,850mAh बैटरी है, जबकि OnePlus 13T में 6,260mAh की बैटरी दी गई है।