कॉम्पैक्ट डिजाइन और जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है OnePlus का ये नया फोन, सामने आई डिटेल
OnePlus 15T के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से कई लीक्स सामने आ रहे हैं। लॉन्चटाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन्स भी बाहर आ चुके हैं। अब इसके फीचर्स और डेब्यू से जुड़ी नई डिटेल आई है। OnePlus 13T के सक्सेसर के तौर पर ये फोन कॉम्पैक्टफ्लैगशिप डिजाइन के साथ बेहतर हार्डवेयर ला सकता है। भारत में इसे OnePlus 15s नाम से लॉन्च किया जा सकता है।
OnePlus 15T लॉन्चटाइमलाइन और फीचर्स
टिप्स्टरडिजिटलचैट स्टेशन (Weibo पोस्ट, चीनी से ट्रांसलेट) के मुताबिक OnePlus 15T में 6.31-इंच फ्लैटOLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और सभी तरफ स्लिम, यूनिफॉर्मबेजल होंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें अंडर-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिकफिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है।
टिप्स्टर ने दावा किया है कि OnePlus 15T Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा, जो OnePlus 15 में भी है। बैटरीकैपेसिटीफाइनल नहीं हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के मॉडल नंबर '7' से शुरू होते हैं, जिससे लग रहा है कि इसमें लगभग 7,000mAh बैटरी हो सकती है।
गौर करने वाली बात येहै कि OnePlus 15 में 7,300mAh बैटरी है। इसलिए OnePlus 15T में कॉम्पैक्ट डिजाइन फिट करने के लिए थोड़ी छोटी बैटरी मिल सकती है।
टिप्स्टर के मुताबिक OnePlus 15T 2026 की पहली छमाही में अनवील हो सकता है। चीनी मेंलॉन्च के बाद ये इंडिया में OnePlus 15s नाम से आ सकता है जिसमें हल्के बदलाव होंगे। OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है।
टिप्स्टर ने कैमरा डिटेल्स शेयर नहीं कीं। लेकिन पहले की रिपोर्ट्स कहती हैं कि OnePlus 15T में अल्ट्रावाइडकैमरा होगा, जो पिछले मॉडल में नहीं था। फोन से जुड़ी और जानकारी जल्द मिल सकती है।
