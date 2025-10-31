कॉम्पैक्ट डिजाइन और जबरदस्त फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकता है OnePlus का ये नया फोन, सामने आई डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15T की डिटेल्स पिछले कुछ हफ्तों में लीक हुई हैं और लॉन्चटाइमलाइन और मेजर स्पेक्स पहले भी सामने आए थे। अब फोन के कुछ फीचर्स और अनुमानित डेब्यू पर नई डिटेल आई है। OnePlus 13T के सक्सेसर के तौर पर ये फोन कॉम्पैक्टफ्लैगशिप डिजाइन रख सकता है और हार्डवेयर में सुधार ला सकता है। भारत में ये OnePlus 15s के तौर पर लॉन्च हो सकता है, जिसमें छोटे मार्केट-स्पेसिफिक बदलाव होंगे।

OnePlus 15T लॉन्चटाइमलाइन और फीचर्स टिप्स्टरडिजिटलचैट स्टेशन (Weibo पोस्ट, चीनी से ट्रांसलेट) के मुताबिक OnePlus 15T में 6.31-इंच फ्लैटOLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और सभी तरफ स्लिम, यूनिफॉर्मबेजल होंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए इसमें अंडर-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिकफिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है।

टिप्स्टर ने दावा किया है कि OnePlus 15T Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा, जो OnePlus 15 में भी है। बैटरीकैपेसिटीफाइनल नहीं हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के मॉडल नंबर '7' से शुरू होते हैं, जिससे लग रहा है कि इसमें लगभग 7,000mAh बैटरी हो सकती है।