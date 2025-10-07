Language
    OnePlus 15s अगले साल होगा लॉन्च, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और 100W फास्ट चार्जिंग के साथ होगी एंट्री

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    वनप्लस जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन OnePlus 15s लॉन्च करने की तैयारी में है। अफवाहों के अनुसार इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट और 7000mAh की बैटरी हो सकती है जो 100W चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जा सकता है।

    OnePlus 15s स्मार्टफोन को मार्च-अप्रैल में होगा लॉन्च

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस इन दिनों अपने फ्लैगशिप OnePlus 15 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। वनप्लस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ-साथ कॉम्पैक्ट OnePlus 15s पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यह पोन कंपनी के पिछले साल लॉन्च किए OnePlus 13s का सक्सेसर होगा। वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसके चिपसेट और बैटरी को लेकर जानकारी सामने आई है। कंपनी अपना फ्लैगशिप OnePlus 15 स्मार्टफोन को इसी महीने चीन में लॉन्च करने वाला है।

    OnePlus 15s कब होगा लॉन्च?

    वनप्लस के कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि यह मार्च या अप्रैल महीने में सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जा सकता है। चीन में लॉन्च होने के बाद ही यह भारत में पेश किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने इसे लेकर कुछ भी जानकारी शेयर नहीं की है।

    OnePlus 15s के संभावित फीचर्स

    OnePlus 15s को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस फोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलेगा। वनप्लस के इस फोन को Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। इसके साथ ही बैटरी को लेकर कहा जा रहा है कि फोन में 7000mAh की बैटरी मिलेगी। इससे पहले वनप्लस 13s स्मार्टफोन में कंपनी 5850mAh की बैटरी थी। यानी बैटरी के मामले में वनप्लस ने फोन को मेजर अपग्रेड दिया है। वनप्लस के इस फोन में 100W का चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा।

    डिस्प्ले और डिजाइन

    इसके साथ ही डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 15s स्मार्टफोन में 6.32-इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। यह फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K हो सकता है। इसके साथ ही वनप्लस के इस फोन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन में मैटल फ्रेम दिया गया है।

    OnePlus 15 जैसा कैमरा मॉड्यूल

    OnePlus 15s के कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन की बात करें तो OnePlus 13s जैसा ही होगा, जो कि अपकमिंग OnePlus 15 में दिया जा जा रहा है। वनप्लस के लॉन्च हिस्ट्री को देखें तो कंपनी सबसे पहले इस फोन को चीन में लॉन्च करेगी। संभव है कि चीन में इसे OnePlus 15T नाम से पेश किया जाएगा, जिसे भारत और ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15s नाम से लॉन्च किया जाएगा।

