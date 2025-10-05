Language
    OnePlus 15 ग्लोबल और इंडियन मार्केट में कब होगा लॉन्च, क्या OnePlus 15R भी होगा लॉन्च?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    वनप्लस जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। अटकलें हैं कि यह फोन अगले महीने 13 नवंबर को भारत सहित दुनिया भर में लॉन्च हो सकता है। चीन में यह 27 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। कंपनी वनप्लस 15आर मॉडल पर भी काम कर रही है लेकिन इसकी लॉन्चिंग की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।

    OnePlus 15 स्मार्टफोन का ग्लोबल लॉन्च कब होगा?

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus इन दिनों अपने फ्लगैशिप स्मार्टफोन के लॉन्च की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले OnePlus 15 स्मार्टफोन के चाइना लॉन्च को टीज किया था। अब कंपनी ने इस फोन के ग्लोबल लॉन्च को टीज करना भी शुरू कर दिया है। वनप्लस अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के डिजाइन को पहले ही कन्फर्म कर चुका है। इसके साथ ही कंपनी कुछ-कुछ स्पेसिफिकेशन्स को भी रिवील कर चुका है। अब इस फोन के ग्लोबल लॉन्च को लेकर जानकारी सामने आ रही है।

    OnePlus 15 ग्लोबल मार्केट में कब होगा लॉन्च?

    OnePlus ने पिछले साल ग्लोबल मार्केट और भारत में अपने फ्लैगशिप OnePlus 13 और OnePlus 13R स्मार्टफोन को जनवरी में लॉन्च किया था। अब कंपनी लेटेस्ट अपकमिंग फ्लैगशिप OnePlus 15 सस्मार्टफोन के लॉन्च को टीज कर रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि कंपनी जल्द ही इस फोन को चीन समेत दुनियाभर में लॉन्च करने जा रही है।

    91 मोबाइल्स हिंदी ने अपनी एक रिपोर्ट में वनप्लस से जुड़े एक सोर्स के हवाले से बताया है कि कंपनी OnePlus 15 स्मार्टफोन को अगले महीने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकती है। वनप्लस का यह फोन 13 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। इसके साथ ही वनप्लस का यह फोन भारत में भी इसी दिन लॉन्च होना है।

    इसके साथ ही वनप्लस का यह फोन चीन अक्टूबर महीने में ही लॉन्च होगा। OnePlus 15 स्मार्टफोन चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। इस फोन के लॉन्च से पहले इसे लेकर काफी जानकारी पहले ही सामने आ चुकी हैं।

    क्या OnePlus 15R स्मार्टफोन भी होगा लॉन्च?

    वनप्लस का कहना है कि वह अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ-साथ अफोर्डेबल OnePlus 15R मॉडल पर भी काम कर रहा है। फिलहाल कंपनी ने इसे लॉन्च करने को लेकर ऑफिशियल टीजर शेयर नहीं किया है। ऐसे में यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह फोन OnePlus 15 के साथ लॉन्च होगा।

