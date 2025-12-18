Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus 15s भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर हुआ स्पॉट

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    OnePlus 15R को बुधवार को OnePlus 15 के फॉलो-अप मॉडल के तौर पर लॉन्च किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक तीसरे हैंडसेट पर भी काम कर रही है, जो OnePl ...और पढ़ें

    Hero Image

    OnePlus 15s को लेकर डिटेल सामने आई है। Photo- OnePlus 13s. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R को बुधवार को भारत में फ्लैगशिप OnePlus 15 मॉडल के फॉलो-अप के तौर पर लॉन्च किया गया था। अब, चीन की टेक फर्म एक तीसरा हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो फ्लैगशिप OnePlus 15 और OnePlus 15R को जॉइन कर सकता है। कथित OnePlus 15s को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर देखा गया है, जो देश में इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत देता है। हैंडसेट के बारे में ज्यादा डिटेल्स, जिसमें इसके मेजर स्पेसिफिकेशन्स, डिजाइन, कीमत और लॉन्च टाइमलाइन शामिल हैं, अभी भी सामने नहीं आए हैं। हालांकि, उम्मीद है कि टेक फर्म आने वाले महीनों में इसके बारे में जानकारी देगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus 15s

    BIS डेटाबेस पर CPH2793 मॉडल नंबर वाला एक नया स्मार्टफोन लिस्ट किया गया है। हालांकि, लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बारे में कोई और डिटेल्स नहीं बताई गई हैं। X यूजर @kpgc10kai_ की एक पोस्ट के मुताबिक, ये मॉडल नंबर कथित OnePlus 15s का है। अगर ये सच है, तो चीनी स्मार्टफोन ब्रांड देश में एक नया हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होगा।

    OnePlus 15s टेक फर्म की लाइनअप में तीसरा मॉडल होगा, जिसमें अभी फ्लैगशिप OnePlus 15 और OnePlus 15R शामिल हैं। OnePlus 15s देश में OnePlus 13s की जगह ले सकता है, जिसे इस साल जून में लॉन्च किया गया था। चूंकि, कथित OnePlus 15s के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए रेफरेंस के लिए इसके पिछले मॉडल की कीमत और मेजर स्पेसिफिकेशन्स देखे जा सकते हैं।

    बता दें कि OnePlus 13s को भारत में 5 जून को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 59,999 रुपये थी। ये हैंडसेट ब्लैक वेलवेट, ग्रीन सिल्क और पिंक सैटिन कलर में उपलब्ध है।

    OnePlus 13s में 6.32-इंच LTPO डिस्प्ले है जिसमें 1.5K (1,216×2,640 पिक्सल) रेजोल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 1,600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस लेवल है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर Snapdragon 8 Elite चिपसेट है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो OnePlus 13s में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) Sony LYT-700 मेन शूटर और 50-मेगापिक्सल (f/2.0) टेलीफोटो कैमरा है। सामने की तरफ इसमें 32-मेगापिक्सल (f/2.0) सेल्फी कैमरा है। इसमें 5,850mAh की बैटरी है। ये हैंडसेट 80W SuperVOOC वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

    यह भी पढ़ें: OnePlus 15R भारत में लॉन्च, 7,400mAh की बैटरी से है लैस; जानें कीमत और सेल डेट