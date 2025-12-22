OnePlus के 7,400mAh बैटरी वाले दमदार 5G फोन की सेल शुरू, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus ने हाल ही में अपना प्रीमियम मिड-रेंज OnePlus 15R लॉन्च किया था जिसकी आज यानी 22 दिसंबर से भारत में सेल शुरू हो गई है। डिवाइस में पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 165Hz AMOLED डिस्प्ले और OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल सोनी एडवांस्ड कैमरा सिस्टम मिलता है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 7,400mAh की बड़ी बैटरी भी मिलती है। चलिए फोन के बाकि फीचर्स जानने से पहले इसकी कीमत और ऑफर्स पर एक नजर डालते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

OnePlus 15R की कीमत और उपलब्धता OnePlus 15R की कीमत 47,999 रुपये से शुरू होती है जहां आपको बेस 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। जबकि हायर-एंड 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है। डिवाइस ब्लैक, मिंट ब्रीज और इलेक्ट्रिक वायलेट शेड्स में आता है। डिवाइस को आप OnePlus इंडिया वेबसाइट, OnePlus स्टोर ऐप, Amazon और ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स जैसे OnePlus एक्सपीरियंस स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विजय सेल्स और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद सकते हैं।

OnePlus 15R पर जबरदस्त बैंक ऑफर्स भी डिवाइस पर लॉन्च ऑफर के तहत शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं जहां HDFC बैंक और Axis बैंक क्रेडिट कार्ड से फोन को खरीदने पर 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदने पर छह महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा फोन पर बैंक डिस्काउंट को एक्सचेंज या अपग्रेड ऑफर्स भी मिल रहे हैं।

OnePlus 15R के स्पेसिफ़िकेशन्स डिवाइस के स्पेसिफ़िकेशन्स की बात करें तो OnePlus 15R में 6.83-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस डिवाइस में 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। डिवाइस में 450ppi पिक्सेल डेंसिटी, 100% DCI-P3 कलर गैमट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन भी मिल रही है।

फोन को पावर देने के लिए इसमें क्वालकॉम का नया 3nm स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट मिल रहा है। इसके साथ ही फोन में 12GB LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। डिवाइस लेटेस्ट Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 से लैस है, जिसमें OnePlus चार OS अपग्रेड और 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा कर रहा है।