OnePlus ने लॉन्च से पहले दिखाई दमदार 5G फोन की झलक, मिलेगी 7800mAh बैटरी
वनप्लस ने अपने नए स्मार्टफोन वनप्लस 15R की पहली झलक दिखाई है। टीज़र इमेज में फोन डुअल रियर कैमरा और ब्लैक-ग्रीन रंग में नज़र आ रहा है। इसमें 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट होने की संभावना है। बैटरी 7800mAh या 8000mAh की हो सकती है, जिसके साथ 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। यह फ़ोन दिसंबर में लॉन्च हो सकता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने पिछले हफ्ते एक ऑनलाइन इवेंट में अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 15 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। इस इवेंट के एन्ड में, कंपनी ने वनप्लस 15R स्मार्टफोन को भी टीज किया था। इसी कड़ी में अब कंपनी ने अपकमिंग डिवाइस की पहली टीजर इमेज शेयर की है। इस नए टीजर में पावर ऑन लिमिट्स ऑफ टैगलाइन लिख हुई हैं और फोन ब्लैक और ग्रीन कलर में मेटल फ्रेम में दिखाई दे रहा है। फोन की तस्वीर में बाईं ओर प्लस बटन भी दिखाई दे रहा है।
वनप्लस 15R में मिलेगा डुअल रियर कैमरा
अगर फोटो को ध्यान से देखें तो इसमें डुअल रियर कैमरे दिखाई दे रहा है, जबकि वनप्लस 13R में ट्रिपल कैमरे देखने को मिले थे। कैमरा के बगल में एक एलईडी फ्लैश भी दिख रही है। वनप्लस ने कन्फर्म किया है कि यह फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 16-बेस्ड ऑक्सीजनओएस 16 पर चलेगा।
वनप्लस 15R के खास फीचर्स
हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इस अपकमिंग वनप्लस 15R में 6.83-इंच का 1.5K 165Hz AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ ही फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट या स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 चिपसेट भी मिल सकता है।
फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी
इसके अलावा डिवाइस में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, 50MP का प्राइमरी कैमरा और एक सेकेंडरी कैमरा मिल सकता है। डिवाइस में या तो 100W या फिर 120W की SuperVOOC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। इसके साथ ही डिवाइस में 7800mAh या 8000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है।
दिसंबर में हो सकता है लॉन्च
रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी इस फोन को दिसंबर में लॉन्च कर सकती है। वनप्लस 15R की सेल Amazon.in के अलावा वनप्लस इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर्स पर होने की उम्मीद है। आने वाले हफ्तों में कंपनी फोन की लॉन्च डेट और इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में भी बता सकती है।
