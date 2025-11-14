Language
    OnePlus 15R स्मार्टफोन की लॉन्चिंग कन्फर्म, बजट में मिलेगा 50MP कैमरा और 7800mAh बैटरी

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:00 PM (IST)

    OnePlus 15R स्मार्टफोन जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है। यह OnePlus Ace 6 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जिसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट और 16GB रैम होगी। दिसंबर के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है, इसकी कीमत 42,999 रुपये से शुरू हो सकती है। इसमें 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 7,800mAh बैटरी और 50MP कैमरा होने की संभावना है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus 15R स्मार्टफोन जल्द ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। वनप्लस ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को OnePlus 15 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के दौरान इसे टीज किया है। अपकमिंग OnePlus 15R स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और कीमत के बारे में डिटेल में जानकारी सामने आ रही हैं। हालांकि, OnePlus 15R स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि यह फोन OnePlus Ace 6 का रिब्रांड वर्जन होगा। वनप्लस का यह फोन Qualcomm के Snapdragon 8 Elite चिपसेट, 16GB तक रैम के साथ पेश किया जाएगा।

    OnePlus 15R लॉन्च टाइमलाइन

    OnePlus 15 के ग्लोबल लॉन्च के दौरान कंपनी ने अपकमिंग OnePlus 15R स्मार्टफोन के लॉन्च को टीज किया है। टिपस्टर योगेश बरार का दावा है कि यह फोन दिसंबर के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत इस साल जनवरी में लॉन्च हुए OnePlus 13R जितनी ही होंगी। यह फोन 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है।

    OnePlus 15R के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    OnePlus Ace 6 स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हो चुका है। बताया जा रहा है कि भारत और ग्लोबल मार्केट में यही फोन OnePlus 15R के नाम से एंट्री करेगा। वनप्लस का यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित OxygenOS 16 के साथ पेश किया जाएगा। वनप्लस के इस फोन में 6.83-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूशन 1.5K (1,272x2,800 पिक्सल), 165Hz तक रिफ्रेश रेट और 5,000 तक निट्स ब्राइटनेस है। इस फोन में 7,800mAh की बैटरी, 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलेगा।

    OnePlus 15R स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जाएगा। इसके साथ ही इस फोन में G2 Wi-Fi चिप, 16GB तक की LPDDR5X Ultra रैम और 1TB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है। वनप्लस के इस फोन में 3डी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके साथ ही फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा।

